Париж может оказаться в полном локдауне уже скоро, потому что в стране стремительно растет количество новых случаев заражения коронавирусом.

Последние сообщения говорят о том, что Париж могут полностью закрыть из-за роста числа случаев коронавируса. Они стремительно увеличились по всей стране, но густо заселенная столица, конечно, является эпицентром. 24 канал рассказывает, почему так произошло и чего ждать дальше.

Карантин как единственный выход для Парижа



Шеф-повара протестуют против новых ограничений в Париже / Фото Evening Standard

За последние несколько дней Париж перешел к категории "максимальной тревоги", как сказал глава минздрава Франции Оливье Веран. Такой уровень наступает после того, как на 100 тысяч населения обнаруживают 250 больных коронавирусом, как минимум 30% коек в интенсивной терапии заняты.

Еще один важный показатель – заболевемость пожилых людей. Чтобы выйти на "максимально тревожный уровень", она должна составлять 132 случая на те же 100 тысяч населения. Париж​ выполнил все три, а потому вполне подпадает.

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До этого Париж находился в состоянии "повышенной тревоги". Это означало: нельзя собираться в группы более 10-ти человек, бары работают до 22:00. А широкая Парижская агломерация является домом для 7 млн человек.

Бизнес, который не повиновался ограничениям, мог получить проблемы с полицией вплоть до закрытия, сообщили в департаменте. Маски обязательны как для пешеходов так и для тех, кто ездит на скутере или самокате. В закрытых публичных местах их тоже надо носить, в школах – всем, кто старше 11 лет.

У нас нет другого выхода, чем отправить Париж и его пригороды в полный локдаун уже с понедельника (с 5 октября – 24),

– сказал Оливье Веран, выступающие в одной из парижских больниц.

Единственная ситуация, которая выше указанной – "чрезвычайное положение в сфере здравоохранения". Кроме собственно города, закрытие коснется и трех департаментов возле него.

Почему Париж готовится к карантину Орельен Руссо, глава региональной службы здравоохранения, привел не очень веселую статистику: занято уже 34% коек в терапии, количество случаев среди пожилого населения превысило допустимую правительственную цифру. В Париже и вокруг уже обнаружили 103 кластера, где распространяется инфекция. Молодежь тоже стала гораздо чаще болеть, инцидентность в возрастной группе 20-30 лет просто зашкаливает: 450 больных на сто тысяч жителей!

Чтобы попытаться остановить это, лектории в университетах должны быть наполовину полными, работа из дома "приоритетна как никогда до этого". Правда, никто не объясняет что будет с теми работниками, которые не могут работать из дома.



Рестораны смогут работать только со строгими ограничениями / Фото 24newshd

"Это тормозящие меры, потому что эпидемия распространяется слишком быстро", – пояснил шеф полиции Дидье Лаллемен. – Чтобы не переполнить нашу медицинскую систему, мы должны затормозить".

Его шеф – глава МВД Франции Жерар Дарманин – признал в интервью на ТВ что закрытие баров будет "самым сложным для парижан".

Мы – французы, мы любим есть, пить, целоваться, улыбаться и жить,

– сказал он.

Впрочем, Париж не будет первым, кто пройдет через полное закрытие. До столицы такие меры объявили в портовом городе Марселе и на островной автономии в Карибском море – Гваделупе. Оливье Веран дал неутешительный прогноз, ведь "максимальная тревога" может быть введена и в других городах: Лилле, Сент-Этьене, Лионе, Гренобле и Тулузе.

Бары, бассейны, тренажерные залы, кинотеатры и музеи должны закрыться на две недели. Для ресторанов сделали исключение, если у них есть строгие медицинские протоколы в действии.

В Марселе местные власти агрессивно отреагировали, говоря, что с ними никто не консультировался. Высшее руководство страны не планирует вводить новый национальный карантин, но будет принимать более строгие меры к городам, где инфекция "процветает".

Многие владельцы бизнеса протестуют, потому что могут его потерять из-за локдауна. Ситуация действительно не очень веселая: 577 тысяч случаев, 39 тысяч смертей, за последние дни фиксировали до 17 тысяч положительных результатов.

Самый бедный район и большая смертность



Если вы ищете самый депрессивный район Франции – Сен-Сен-Дени / Фото Reddit

Как и в Мадриде, по бедным пригородам Парижа пандемия ударила очень сильно. Болезнь пришла тогда, когда процесс слияния города и примыкающих городков в один огромный проект "Большой Метрополис Париж" уже шел полным ходом. Но теперь все должно измениться. В прошлом году 38 млн человек побывали в городе, но уже в этом году из-за ограничений и закрытых границ заполненность отелей упала на 86%. Окраины столицы имеют падение экономики в 37%.

В целом в регионе Иль-де-Франс, в котором и находится Париж, 100 тысяч рабочих мест потеряно с середины марта. После снятия первого карантина в мае вирус начал распространяться с новой силой. Несмотря на то, что сейчас все меньше людей умирает и меньшему количеству нужна госпитализация, количество случаев, как указано выше, стремительно растет.

Еще в августе новый глава правительства Франции Жан Кастекс объявил Париж с пригородами и еще 21 регион Франции "красными зонами". Хуже всего это отразилось на судьбе беднейшего региона Франции – Сена-Сен-Дени. Там живет много мигрантов, второй показатель в государстве.

Как и мадридский Вальекас, Сен-Сен-Дени предоставляет городу наибольший процент "важных работников", которые будут работать даже во время полного локдауна и пользоваться общественным транспортом. Во время первого локдауна 12% людей из этого района ездили работать, средний показатель по Парижу тогда – 7%.

Например, работники сфер медицины, транспорта, уборщики улиц, почтальоны и кассиры получают низкую зарплату и вынужденны селиться далеко от центра города, потому что цены на недвижимость в Париже являются заоблачными. Большинство из них выбирает своим домом именно Сен-Сен-Дени, но без них система просто остановится.



Жители района часто имеют проблемы с полицией / Фото Archyde

Конечно, плохие условия жизни способствуют распространению вируса. Сен-Сен-Дени имеет высокие показатели криминала, бедности, плохих домов. Если кто-то заразится, то скорее всего, инфицирует и других. Жители часто имеют меньше одной комнаты на человека.

Квартиры маленькие, но там живет больше людей, у которых мало личного пространства, много детей,

– пояснила для The Local.fr Изабель Греми, директор департамента здравоохранения региона Иль-де-Франс.

Много общего пространства постоянно занято, поэтому передача вируса – легкое дело. К тому же, жители Сен-Сен-Дени имеют плохое общее здоровье. Это может объяснить высокую смертность весной: между 1 марта и 19 апреля, там умирало на 134% больше, чем в этот же период 2019 года. В границах Парижа эта цифра была на 99% выше.

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Среди главных проблем – ожирение, диабет и гипертензия (или же повышение давления – 24). Все эти факторы могут способствовать осложнению при коронавирусе. Врачей там мало, район известен как "медицинская пустыня". Впрочем, надо смотреть дальше, на Париж после коронавируса.

Париж после пандемии



Проект реформы Парижа и слияния с пригородами / коллаж EPa Paris-Saclay

Столица за последние годы пережила много – грандиозный пожар в Нотр-Даме, который едва не уничтожил собор, жестокие протесты, террористические атаки, наводнения. Но такова была жизнь Парижа почти все 2000 лет его существования. Да, это очень старый город, основанный еще кельтами из племени паризиев под названием Лютеция. Его девиз: "Плавает, но никогда не тонет".

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Его современную модернизацию, что интересно, также вызвала эпидемия – холеры в 1832, которая убила 19 тысяч человек за полгода. Богатые парижане тогда, как и сейчас, прятались в своих загородных домах. Бедные умирали на улицах. Именно эти события потом были отражены в культовом романе Виктора Гюго "Отверженные". Кварталы восстали, поставили баррикады, которые отрезали имперские войска. Наполеон III повелел превратить Париж в современный (по меркам того времени, конечно – 24), устойчивый к эпидемиям и восстаниям город.



Париж в 1832 году / Рисунок Pictorem

Решено это было радикально: бедные и переполненные кварталы просто снесли, проложив на их месте широкие проспекты. Таким образом воздух и – что важнее – войска могли свободно передвигаться. Была создана канализация. Малоимущие слои населения осели в пригородах, где и остаются сейчас. Теперь главная задача – вернуть их в столицу.

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После пандемии Париж останется сердцем очень централизованной страны, ее финансовым, культурным и политическим центром. Но кое-что изменилось: над многолюдными линиями метро проложили желтые дорожки для велосипедистов. Кафе заняли улицы, на которых запретили движение транспорта, чтобы расставить столики пошире. Так риск заражения становился еще ниже.

Экологическую трансформацию усиливает и мэр Парижа Анн Идальго, которую на этой платформе и переизбрали. От загрязненного воздуха ежегодно умирают до 6600 парижан, которые в основном живут в пригородах (возвращаясь к предыдущей теме, кстати – 24). Идальго предлагает вместо машин выращивать внутри Парижа леса.

Новый экологический город До 2024 года въезд в Париж будет запрещен дизельным автомобилям; шоссе Периферик, которое берет Париж будто в кольцо, глава города предлагает переделать в парковые зоны с движением только экологического транспорта, пешеходов и велосипедистов. Ликвидация шоссе поможет "слить" Париж с пригородами, устраняя большой барьер.

Вместо него к 2030 году планируют построить Grang Paris Express. Это должно стать самым большим транспортным проектом в Европе: 68 станций с автоматическими поездами каждые 2-3 минуты. Вокруг – новые дома, университеты, зеленые зоны, офисные комплексы и развлечения. Макрон называл отсутствие транспортного сообщения между городом и окрестностями "домашним арестом".

Большой Париж – это идея более чем 10-летней давности, которую пытался реализовать еще Николя Саркози как мэр. Тогда идея была в повышении уровня жизни пригородов, ограничении выбросов углерода в атмосферу и превращении Парижа в город мирового уровня. Для этого у города есть проведение Олимпиады-2024. И здесь мы возвращаемся к...Сен-Сен-Дени, да! Большинство новой инфраструктуры будет построено именно там. Власти обещают рабочие места, новые дома и – в перспективе – станцию экспресса.

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Многие из жителей района относятся к проекту крайне скептически и считают, что в их бедности ничего особо не изменится. Они даже выступали против проведения Игр. Лишь время покажет изменят ли они лицо Парижа, но для начала надо снова пережить эпидемию.