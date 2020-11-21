В Париже 21 ноября продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Полиция разгоняет людей слезоточивым газом, водометами и дубинками.

Во французской столице протестующие решили разжечь огонь прямо посреди улиц. Об этом сообщает ТАСС.

Заметим Во Франции хотят запретить распространять фото с полицией: люди вышли на протест – видео

Кроме того, митингующие бросали в правоохранителей петарды и бутылки. Эпицентром столкновения протестующих и силовиков стала площадь Трокадеро.

По данным местных СМИ, среди протестующих есть много представителей французских медиа. К акции также присоединились представители "желтых жилетов".

Французская полиция призвала людей разойтись по домам.

В Париже полиция разгоняет протестующих: смотрите видео

INCROYABLE: Les gendarmes enlevent leurs casques face aux manifestants ce soir à #Paris #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/riqAVoQocB — Le Général (@_LE_GENERAL) November 21, 2020

Что стало причиной протестов