В Париже протестующих разгоняют водометами и слезоточивым газом: видео
В Париже 21 ноября продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Полиция разгоняет людей слезоточивым газом, водометами и дубинками.
Во французской столице протестующие решили разжечь огонь прямо посреди улиц. Об этом сообщает ТАСС.
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Кроме того, митингующие бросали в правоохранителей петарды и бутылки. Эпицентром столкновения протестующих и силовиков стала площадь Трокадеро.
По данным местных СМИ, среди протестующих есть много представителей французских медиа. К акции также присоединились представители "желтых жилетов".
Французская полиция призвала людей разойтись по домам.
В Париже полиция разгоняет протестующих: смотрите видео
Что стало причиной протестов
- Французские власти хотят запретить распространять фото, на которых видны лица представителей полиции. Такое решение мотивируют тем, что публикация фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность полицейских.
- Соответствующий законопроект уже приняли в 1 чтении.
- Решение властей возмутило народ. Ведь из-за этого запрета нельзя будет контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.
- В сети французы уже назвали этот законопроект "Оруэлловским", апеллируя к произведениям известного писателя Джорджа Оруэлла.
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