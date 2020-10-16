Парламент Кыргызстана отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке
Парламент Кыргызстана 16 октября 2020 года отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке. Это сделали после отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.
В государственной резиденции "Ала-Арча" 16 октября 2020 года состоялось внеочередное заседание парламента. На сессии присутствовали 76 депутатов. Об этом сообщили на сайте 24.kg.
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На заседании народные депутаты рассмотрели вопрос об отмене режима чрезвычайного положения в Бишкеке. В результате, они решили его снять.
Что известно о чрезвычайном положении в Бишкеке
- Сооронбай Жээнбеков 12 октября 2020 года подписал указ, в соответствии с которым в Бишкеке вновь ввели режим чрезвычайного положения.
- Это произошло из-за массовых протестов в Кыргызстане.
- Чрезвычайное положение должно было действовать с 20:00 по местному времени 12 октября до 07:00 19 октября 2020 года.
- В ночь на 9 октября 2020 года Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил, "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна станет на путь законности, он будет готов уйти с поста президента Кыргызстана".