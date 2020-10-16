Парламент Кыргызстана 16 октября 2020 года отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке. Это сделали после отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

В государственной резиденции "Ала-Арча" 16 октября 2020 года состоялось внеочередное заседание парламента. На сессии присутствовали 76 депутатов. Об этом сообщили на сайте 24.kg.

Актуально В Кыргызстане назвали предварительные даты президентских и парламентских выборов

На заседании народные депутаты рассмотрели вопрос об отмене режима чрезвычайного положения в Бишкеке. В результате, они решили его снять.

Заметим. Режим чрезвычайного положения в столице Кыргызстана с 10 октября 2020 года ввел Сооронбай Жээнбеков, который недавно объявил о своей отставке с поста президента.



Что известно о чрезвычайном положении в Бишкеке