Парламент Молдавии окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон приняли по инициативе сторонников действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду.

Закон о статусе русского языка приняли во втором чтении. Об этом сообщили на сайте News Maker.

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Детали документа

Согласно документу, граждане смогут на русском языке обращаться в:

органы государственной власти;

государственные учреждения;

предприятия и организации.

А также они смогут получать ответы на языке обращения.

Ответственность за нарушения

Чиновников обязали по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский. Ответственность за нарушение закона несут руководители органов государственной власти, государственных и местных администраций, общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций.

Отметим! В 2018 году русский язык в Молдове потеряла такой статус после того, как Конституционный Суд признал устаревшим действующий закон "О функционировании языков на территории МССР".

Что говорят эксперты

Эксперты отметили, что реализация закона о статусе русского языка в Молдове не будет стимулировать национальные меньшинства к изучению румынского языка. Кроме того, есть возможный риск конфликтов между этническими группами.

Русский язык в Молдове: кратко