В Евросоюзе раскритиковали решение парламента Молдовы о сокращении полномочий президента. Там считают, что закон приняли в спешке, непрозрачно и вопреки демократическим процессам.

Такое решение может служить корыстным интересам заинтересованных лиц. На это обратил внимание в своем заявлении Петер Стано, представитель Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда".

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Кроме этого, он подчеркнул, что голосование прошло способом, который не отражает уважения к необходимым парламентским процедурам. Ведь инициативу внесли через 2 недели после победы Санду на президентских выборах.

Справка. Проевропейская кандидат Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове. ЦИК утвердила результаты голосования, но еще нужно, чтобы их признал Конституционный суд. Предварительно инаугурация запланирована на 24 декабря.

Более того, скандальный документ поддержали политики, которых ранее заметили в причастности к коррупции и банковскому мошенничеству. Это создает риск, что законодательство может служить интересам, говорится в заявлении.

В ЕС надеются, что все лица, ответственные за решение в Молдове – стране, ассоциированной с ЕС – будут уважать верховенство права,

– отметил Стано.

"А также гарантировать соблюдение демократических стандартов, согласно ожиданиям народа и базовым принципам амбициозного Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой", – добавил он.

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