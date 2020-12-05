Парламент Молдовы урезал полномочия президента: резкая реакция ЕС
В Евросоюзе раскритиковали решение парламента Молдовы о сокращении полномочий президента. Там считают, что закон приняли в спешке, непрозрачно и вопреки демократическим процессам.
Такое решение может служить корыстным интересам заинтересованных лиц. На это обратил внимание в своем заявлении Петер Стано, представитель Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда".
Важно Собралась группа преступников: президент Молдовы требует распустить парламент
Кроме этого, он подчеркнул, что голосование прошло способом, который не отражает уважения к необходимым парламентским процедурам. Ведь инициативу внесли через 2 недели после победы Санду на президентских выборах.
Более того, скандальный документ поддержали политики, которых ранее заметили в причастности к коррупции и банковскому мошенничеству. Это создает риск, что законодательство может служить интересам, говорится в заявлении.
В ЕС надеются, что все лица, ответственные за решение в Молдове – стране, ассоциированной с ЕС – будут уважать верховенство права,
– отметил Стано.
"А также гарантировать соблюдение демократических стандартов, согласно ожиданиям народа и базовым принципам амбициозного Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой", – добавил он.
Скандальное решение парламентариев: что известно
- Ранее парламент Молдовы принял закон о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.
- Такую инициативу выдвинула политсила действующего президента страны Игоря Додона – "Партия социалистов Молдовы".
- Новоизбранный лидер страны Майя Санду заявила, что это – попытка захвата государственной власти.
- Решение депутатов возмутило граждан. Сотни людей 3 декабря вышли на протест перед зданием парламента Молдовы.
Поделиться новостью