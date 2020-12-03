Парламент Молдовы 3 декабря врезал полномочия президента страны, выведя из-под его подчинения Службу информации и безопасности. Накануне новоизбранный президент Майя Санду назвала такую инициативу депутатов "попыткой захватить власть".

Молдавский парламент принял 3 декабря закон, по которому контролировать деятельность Службы информации и безопасности теперь будет именно парламент. Об этом сообщает Newsmaker.

Ранее Майя Санду заявила о попытке "захвата власти" в Молдове

Ранее это входило в обязанности президента.

Кроме того, депутаты будут назначать директора ведомства сроком на 5 лет.

Авторами проекта закона были 2 депутата от правящего блока социалистов, который находится под контролем ныне действующего президента Игоря Додона.

Против скандального документа выступили партии Майи Санду и Ренато Усатого.

Напомним, накануне Санду назвала инициативу парламента урезать полномочия президента "попыткой захвата власти" в Молдове. Она призвала жителей страны выйти на акции протеста из-за этого проекта закона.

Обратите внимание! Проевропейский кандидат Майя Санду, лидер партии "Действие и солидарность", победила во втором туре президентских выборов в Молдове – за нее проголосовали 57,75% избирателей. Ее соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал 42,25% голосов.



ЦИК Молдовы уже утвердил результаты голосования, но Конституционный суд их пока не признал. Однако инаугурация Санду запланирована на 24 декабря. Из-за пандемии коронавируса церемония не будет многолюдной.