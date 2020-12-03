"Попытка захватить власть" удалась: парламент Молдовы все-таки врезал полномочия президента
Парламент Молдовы 3 декабря врезал полномочия президента страны, выведя из-под его подчинения Службу информации и безопасности. Накануне новоизбранный президент Майя Санду назвала такую инициативу депутатов "попыткой захватить власть".
Молдавский парламент принял 3 декабря закон, по которому контролировать деятельность Службы информации и безопасности теперь будет именно парламент. Об этом сообщает Newsmaker.
Ранее Майя Санду заявила о попытке "захвата власти" в Молдове
Ранее это входило в обязанности президента.
Кроме того, депутаты будут назначать директора ведомства сроком на 5 лет.
Авторами проекта закона были 2 депутата от правящего блока социалистов, который находится под контролем ныне действующего президента Игоря Додона.
Против скандального документа выступили партии Майи Санду и Ренато Усатого.
Напомним, накануне Санду назвала инициативу парламента урезать полномочия президента "попыткой захвата власти" в Молдове. Она призвала жителей страны выйти на акции протеста из-за этого проекта закона.
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