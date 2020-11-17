В парламенте хотят отменить карантин выходного дня. Однако такое решение может принять исключительно Кабмин.

Хватит ли голосов у депутатов, чтобы отменить карантин выходного дня рассказала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Также в эфире 24 канала она говорила о вероятности такого решения.

Важно Невозможно отменить быстро: в "Голосе" прокомментировали постановление о карантине выходного дня

Кравчук: Парламент не может отменить это решение

Она также подчеркнула, что отмена карантина выходного дня – исключительно прерогатива Кабинета министров. И подчеркнула: "Верховная Рада не может отменить решение Кабмина".

Справка. В Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Нардеп также добавила, что стоит защитить предпринимателей. Однако история с постановлением – исключительно популистская и она лично не будет поддерживать это.

Поддержка культуры

Она отметила, что карантин выходного дня негативно влияет на представителей отрасли культуры. Сегодня, 17 ноября, должно состояться онлайн-совещание, на котором премьер Шмыгаль сможет услышать, как пережили выходные культурная и туристическая отрасли.

Например, некоторые запреты, по мнению нардепа – абсурдны. Речь идет о крупных национальных парках или музеях, где есть большая территория и не так много посетителей.

"В музее более безопасно, чем в вагоне метро", – считает Кравчук.

Что такое карантин выходного дня? Карантин выходного дня ввели на 3 недели с 14 ноября. В субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. В частности, работают только продуктовые магазины, АЗС, аптеки, банки, почта и заведения, готовящие еду на вынос. Предприниматели недовольны ограничениями и протестуют против отмены карантина.



Ограничения во время карантина / Инфографика 24 канала