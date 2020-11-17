Парламент Турции согласился отправить военных в Азербайджан, – СМИ
Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Эрдогана отправить военных в Азербайджан. Об этом информируют СМИ. Срок миссии и численность контингента окончательно определит администрация главы государства.
Турция готова принять участие в мониторинговом центре
Срок действия миссии, согласно Конституции страны, может составить год. Об этом сообщает Anadolu.
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В документе, за который проголосовали парламентарии, указано не только условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также упомянуто о требовании Азербайджана по созданию совместного мониторингового центра.
Пока неизвестно, сколько военных отправится в Азербайджан
По просьбе Баку, следить за режимом прекращения огня в регионе бывшего конфликта должны представители России и Турции.
Относительно того, сколько именно турецких военных поедут в Азербайджан и каковы будут их полномочия, обещали обнародовать в администрации Эрдогана.
Больше о конфликте между Азербайджаном и Арменией по поводу Карабаха можно прочитать здесь.
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