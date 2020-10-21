Нынешние политические процессы в парламенте свидетельствуют о высокой вероятности переформатирования большинства и создания коалиции уже в ближайшем будущем.

Так считает политический эксперт Алексей Якубин.

В частности, он обратил внимание на заявление лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы, который с парламентской трибуны призвал Раду освободиться от влияния Офиса Президента.

"Сегодня доверие к парламенту – 8%. Уже год вы голосуете за законы, которые на 99% поступают из Офиса Президента. Давайте голосовать за то, что действительно нужно народу, а не за то, что подсовывают с ОП. Давайте людям покажем, что у нас парламентская республика и мы работаем на народ Украины. У нас мало времени. Нас просто используют, а потом говорят, что мы виновны", – сказал Палица вчера.

По мнению эксперта, это заявление следует рассматривать в контексте возможного изменения соотношения сил в парламенте.

"Это, без сомнения, можно читать как месседж о готовности переформатировать коалицию. И перестроить ее уже де-факто. Об этом уже несколько месяцев ходят слухи. Но с включением тех депутатских групп, которые сейчас обеспечивают время от времени результативность голосований в Раде. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться дальше. И кто что услышит", – считает Алексей Якубин.