В парламенте Тайваня 27 ноября депутаты оппозиционной партии забросали оппонентов свиными потрохами. Это произошло во время жаркой дискуссии относительно импорта из США свинины, которая содержит вредные добавки.

Оппозиционеров уже успели раскритиковать за пустую трату еды. Об этом сообщает Business Insider.

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Почему так разозлились оппозиционеры

Президент Тайваня Цай Инвэнь в августе 2020 года объявил, что с января 2021 года правительство разрешит импортировать из Соединенных Штатов свинину, содержащую рактопамин. Эта кормовая добавка повышает мышечную массу животных, но запрещена в ЕС, Китае и России из-за возможных негативных последствий для организма человека.

Также глава государства разрешила завозить не совсем свежую говядину – более 30 месяцев "выдержки". Оппозиционеры выступили против этого.

В парламенте Тайваня оппозиционеры забросали оппонентов свиными потрохами: фото Business Insider и AP

Премьер Китая Су Чжэньчан как раз должен был выступить с докладом по решению властей. В зал он зашел под свист и звуки транспарантов. А когда подошел к трибуне, на главу правительства буквально посыпался дождь из свиных кишок. Законодатели правящей партии пытались их остановить, но это привело к хаосу и столкновениям.

Столкновения в парламенте Тайваня из-за импорта свинины из США: видео editorji

Чем закончилась перепалка

Оппозиционеров раскритиковали за пустую трату еды, которой пропахло все помещение, и призвали вернуться к взвешенным дебатам.

В то же время инициаторы идеи заявили, что решение было спонтанным, на самом деле свинину завозить не планировали.