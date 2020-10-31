Результаты экзитполов на выборах в Грузии: каковы шансы у блока Саакашвили
На выборах в парламент, которые 31 октября состоялись в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Зато блок Михеила Саакашвили занимает вторую позицию. Подробнее о результатах экзитполов – читайте далее.
Предварительно в грузинский парламент проходят 9 партий, об этом сообщает 24 канал.
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Экзитпол компании Survation:
- правящая партия "Грузинская мечта" – 52,26%;
- "Единое национальное движение" (оппозиционная коалиция, сформированная партией Саакашвили) – 25,33%;
- оппозиционная сила "Европейская Грузия" – 4%;
- партия "Гирчи" – 3,5%;
- партия "Лело" – 2,6%;
- ультраправый "Альянс патриотов" – 2,3%;
- избирательный блок Георгия Вашадзе – 2,3%;
- Грузинская лейбористская партия – 1,2%;
- партия "Граждане" – 1%.
Экзитпол на парламентских выборах в Грузии у американской компании Edison Research заказала телекомпания "Формула".
Экзитпол от Edison Research:
- "Грузинская мечта" – 46%;
- "Единое национальное движение" – 28%;
- "Европейская Грузия" – 5%;
- "Лело" и "Гирчи" – по 3%,
- "Альянс патриотов" – 2%.
Парламентские выборы 2020 в Грузии: основное
Выборы в парламент Грузии провели по новой избирательной системе, благодаря этому туда смогут попасть новые политические силы. Проходной барьер составил лишь 1%. Право формировать большинство будет иметь только партия, которая получит более 40,54% поддержки.
Что еще изменилось? Уменьшили количество депутатов, которых избирают по мажоритарной системе, увеличили количество мест по пропорциональной системе. Подробнее – читайте по ссылке.
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