На выборах в парламент, которые 31 октября состоялись в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Зато блок Михеила Саакашвили занимает вторую позицию. Подробнее о результатах экзитполов – читайте далее.

Предварительно в грузинский парламент проходят 9 партий, об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Грузия развернула самолет с украинскими депутатами-наблюдателями на выборах

Экзитпол компании Survation:

правящая партия "Грузинская мечта" – 52,26% ;

; "Единое национальное движение" (оппозиционная коалиция, сформированная партией Саакашвили) – 25,33% ;

; оппозиционная сила "Европейская Грузия" – 4% ;

; партия "Гирчи" – 3,5% ;

; партия "Лело" – 2,6% ;

; ультраправый "Альянс патриотов" – 2,3% ;

; избирательный блок Георгия Вашадзе – 2,3% ;

; Грузинская лейбористская партия – 1,2% ;

; партия "Граждане" – 1%.

Экзитпол на парламентских выборах в Грузии у американской компании Edison Research заказала телекомпания "Формула".

Экзитпол от Edison Research:

"Грузинская мечта" – 46%;

"Единое национальное движение" – 28%;

"Европейская Грузия" – 5%;

"Лело" и "Гирчи" – по 3%,

"Альянс патриотов" – 2%.

Обратите внимание! По результатам экзитполов, в парламент не проходит пророссийская партия "Единая Грузия".

Парламентские выборы 2020 в Грузии: основное

Выборы в парламент Грузии провели по новой избирательной системе, благодаря этому туда смогут попасть новые политические силы. Проходной барьер составил лишь 1%. Право формировать большинство будет иметь только партия, которая получит более 40,54% поддержки.

Что еще изменилось? Уменьшили количество депутатов, которых избирают по мажоритарной системе, увеличили количество мест по пропорциональной системе. Подробнее – читайте по ссылке.