Центризбирком Грузии подсчитал уже 99% голосов на парламентских выборах. По почти окончательным подсчетам, победу одерживает властная партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Данные по подсчету голосов на парламентских выборах публикует Центральная избирательная комиссия Грузии.

К слову В Грузии начались протесты из-за результатов парламентских выборов: фото

По грузинскому законодательству, выборы проходят по смешанной системе – несколько похожей на ту, что была в Украине еще на прошлых выборах, когда выбирали партии, а также мажоритарных кандидатов.

Впрочем в Грузии по спискам партии в парламент проходят сразу 75% депутатов – 120 из 150. Остальные 30 депутатов избираются в округах.

Выборы среди партий

Участие в выборах в грузинский парламент принимают сразу 48 партий, а также 2 политических блока. Проходной барьер на нынешних выборах определен всего в 1%.

Список политсил, проходящих в парламент:

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 48,05%;

"Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" – 27,07%;

"Европейская Грузия – Движение за свободу" – 3,79%;

"Альянс патриотов Грузии" – 3,18%;

"Стратегия Агмашенебели" – 3,15%;

"Лело" – 3,17%;

"Гирчи" – 2,92%;

"Алеко Элисашвили – Граждане" – 1,34%;

"Лейбористская партия" – 1,1%.

Таким образом только из квоты в 120 депутатов, которая определена на партии, властная партия получит сразу 76 мандатов, а следовательно единоличное большинство в парламенте и возможность формировать правительство.

Зато оппозиция, в частности "Единое национальное движение" третьего президента Михаила Саакашвили, останется и в дальнейшем в меньшинстве.

Ситуация на округах

Здесь тоже не слишком радостная ситуация для оппозиции. Уже почти окончательно понятно, что 13 мандатов из 30 округов получит властная "Грузинская мечта".

По грузинскому законодательству, чтобы пройти в парламент, кандидат должен набрать более 50% голосов. В остальных 17 округах этого пока не удалось сделать никому.

Впрочем кандидаты от властной партии лидируют сразу в 16 округах. Единственным округом, где лидирует представитель от оппозиционного "Единого национального движения", является округ Глдани, но и здесь отрыв от провластного кандидата несущественный – 43,84% против 42,73%.

Итоги выборов

Сейчас уже понятно, что властная партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получит по меньшей мере 89 мандатов в 150-местном парламенте. Впрочем может получить и вовсе 106 мест.

С таким раскладом не согласны представители оппозиции, заявляющие о фальсификациях на выборах. О фактах фальсификаций говорят и местные активисты и некоторые западные страны.

Здесь свою причастность имеет и Россия, ведь лидером правящей партии является именно российский бизнесмен грузинского происхождения – местный миллиардер Бидзина Иванишвили.

К слову, в Грузии уже начались протесты против таких результатов выборов. Активисты, требуя честных выборов, собрали под местным парламентом, а затем отправились в бизнес-центр Иванишвили.