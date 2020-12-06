В Румынии 6 декабря проходят парламентские выборы. Прогнозируют, что большие шансы на победу имеют проевропейские силы.

Кто может победить на выборах

По свидетельствам социологов, наибольшие шансы на победу имеет консервативная Национал-либеральная партия премьер-министра Людовика Орбана. Об этом сообщает DW.

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Партии Орбана прогнозируют 28% голосов, оппозиционной Социал-демократической партии – 23%.

К слову, правительство меньшинства Орбана образовали после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Что известно о выборах в Румынии