Парламентские выборы в Румынии: кто может победить
В Румынии 6 декабря проходят парламентские выборы. Прогнозируют, что большие шансы на победу имеют проевропейские силы.
Кто может победить на выборах
По свидетельствам социологов, наибольшие шансы на победу имеет консервативная Национал-либеральная партия премьер-министра Людовика Орбана. Об этом сообщает DW.
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Партии Орбана прогнозируют 28% голосов, оппозиционной Социал-демократической партии – 23%.
К слову, правительство меньшинства Орбана образовали после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.
Что известно о выборах в Румынии
- Румыны должны избрать 136 сенаторов и 329 депутатов. Парламентариев в стране выбирают на 4 года.
- Голосование в Румынии проходит по партийным спискам. Проходной барьер составляет 5% голосов.
- Кроме основных конкурентов в выборах участвуют кандидаты и от других партий.
- Эксперты ожидают низкую явку. По прогнозам, на избирательные участки придет не более 40% избирателей.
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