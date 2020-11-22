Пассажирский паром Viking Grace сел на мель вблизи порта Мариегамн на Аландских островах. Причиной этого стал сильный шторм, который произошел 21 ноября во второй половине дня. Как известно, паром направлялся из Стокгольма в Турку.

На борту находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. Об инциденте сообщило издание Iltalehti.

Интересно Ураган пронесся по Финляндии: какой урон нанесла непогода – фото

Руководитель пресс-службы Viking Line отметил, что пассажирам ничего не угрожало, они были в безопасности. Судно обследовали и обнаружили, что на нем нет пробоин, ситуация стабильная.



Лайнер Viking Line / Фото tvkrt.com

Почему паром сел на мель

Во второй половине дня начался шторм. Владелец судна объяснил, что решил дождаться ослабления ветра, прежде чем буксировать корабль с мели. Уже в ночь на воскресенье, 22 ноября, лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариегамн. Однако пассажирам пришлось еще некоторое время находиться на борту. Их эвакуация началась утром.

Tidigt söndagmorgon har räddningsbolagets bogserare dragit Viking Grace loss från grundet som det låg mot. Med bogserarnas hjälp anlände Viking Grace kajplatsen i Mariehamn klo 3.40. Passagerarna evakueras enligt planen under söndagmorgon.#meriraja #VikingGrace pic.twitter.com/kkDQdctTsH — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) November 22, 2020

Добавим, что недавно, в сентябре, уже была похожая ситуация. Другой пассажирский паром компании Viking Line тоже сел на мель на Аландских островах.