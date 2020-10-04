В Чехии на местных выборах победила партия действующего премьера Андрея Бабиша – ANO ("Акция недовольных граждан"). Он занял первое место в 10 из 13 регионах страны.

Выборы в органы местного самоуправления в Чехии состоялись 3 – 4 октября 2020 года. На них пришло 37,95% населения. Об этом сообщили на сайте Novinky.cz.

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За партию ANO проголосовали больше всего избирателей, поэтому в целом она получит 178 мест в органах местного самоуправления. Всего в региональных ассамблеях есть 675 членов.

Какие партии в топе

На 2 месте оказалась Česká pirátská strana (Чешская пиратская партия). Она получила 91 место (ранее имела только 3).

(Чешская пиратская партия). Она получила 91 место (ранее имела только 3). На 3 месте – ODS (Гражданская демократическая партия), имеет 53 мандата.

(Гражданская демократическая партия), имеет 53 мандата. На 4 месте – STAN ("Мэры и независимые") с 40 мандатами.

Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM) по итогам выборов потеряла 73 места и будет иметь лишь 13. Чешская Социально-демократическая партия, партнер партии Бабиша в правительственной коалиции, получит 28 мест – на 97 меньше.

Что известно о партии ANO? ANO или "Акция недовольных граждан" – это чешская партия, основанная в 2011 году миллиардером словацкого происхождения Андреем Бабишем.



В декабре 2019 года в центре Праги на демонстрацию вышли тысячи людей. Они требовали отставки премьер-министра, которого обвиняли в мошенничестве. Бабиш заявил, что не собирается подавать в отставку. По его словам, оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что "антибабиш" – их единственная программа, они больше ничего не могут сделать.

Не совсем победитель

Несмотря на свою победу, ANO не будет иметь большинство мест во всех регионах. Подавляющее число голосов в центральной Богемии получили "Мэры и независимые". Они начали переговоры с "пиратами" и другими партиями о широкой коалиции без партии Бабиша. Также ANO и ODS вместе с CSSD объявили о том, что они создадут коалицию в Моравско-Силезском регионе.