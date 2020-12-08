Партия Майи Санду "Действие и солидарность" будет инициировать вотум недоверия правительству. К такому шагу прибегнут, если действующий премьер Ион Кику на днях сам не уйдет в отставку.

О готовности политсилы Майи Санду к решительным действиям новоизбранный президент Молдовы заявила накануне в телеэфире, сообщает Newsmaker.

Читайте также Парламент Молдовы урезал полномочия президента: резкая реакция ЕС

Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то коллеги из фракции PAS ( "Действие и солидарность" – 24 канал), вероятно, предложат вотум недоверия,

– отметила Санду.

По ее словам, другие партии, в частности социалисты, также говорят, что хотят досрочных выборов. Поэтому новый президент с командой предлагает им "простое решение".

Что этому предшествовало