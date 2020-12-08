Партия Санду готова инициировать вотум недоверия правительству, однако дает премьеру шанс
Партия Майи Санду "Действие и солидарность" будет инициировать вотум недоверия правительству. К такому шагу прибегнут, если действующий премьер Ион Кику на днях сам не уйдет в отставку.
О готовности политсилы Майи Санду к решительным действиям новоизбранный президент Молдовы заявила накануне в телеэфире, сообщает Newsmaker.
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Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то коллеги из фракции PAS ( "Действие и солидарность" – 24 канал), вероятно, предложат вотум недоверия,
– отметила Санду.
По ее словам, другие партии, в частности социалисты, также говорят, что хотят досрочных выборов. Поэтому новый президент с командой предлагает им "простое решение".
Что этому предшествовало
- Парламент Молдова 3 декабря одобрил ряд противоречивых законопроектив. В частности о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности. А это соответственно ограничивает полномочия Санду.
- Кроме того, русскому языку хотят предоставить статус официального.
- Оппозиция и избранная президентом Санду заявили, что голосование было незаконным. Она призвала граждан к протестам.
- На митинге 6 декабря Санду выступила с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
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