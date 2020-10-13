Журналисты выяснили, что "Партию Шария" финансирует Всеукраинская сеть автозаправок БРСМ-Нафта. Кроме того, члены партии в отчетности значительно уменьшают размер зарплат.

Журналисты просмотрели переписку "Партии Шария", которую получили от источников. Больше об этом – в расследовании Bihus.info.

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Детали расследования

По информации журналистов, руководитель предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта, Анжела Ларкина одобряет неофициальные финансовые затраты на "Партию Шария", которая участвует в местных выборах.

В частности, за первый квартал 2020 года "Партия Шария" получила 1,1 миллиона гривен "пожертвований". Согласно официальному отчету, на зарплаты сотрудникам потратили около 224 тысяч гривен. Однако, в неофициальных документах отметили, что за месяц партия выплатила зарплат на 1,3 миллиона гривен. Однако в эту сумму не входят гонорары экспертов, продвигающих Шария на телевидении.

К слову, каждый из экспертов получает деньги по четкому прайсу, который стартует от 45 долларов. Размер выплат зависит от категории "профессиональности".

Бигус отмечает, что сомнений относительно полученной от источников информации нет. В переписке и отчетах указаны персональные данные партийцев, номера их банковских карточек и тому подобное. Такой информации нет в открытом доступе. Кстати, все детали расследования журналисты передали правоохранителям.