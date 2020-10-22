В Окружной административный суд Киева обратились с требованием запретить "Партию Шария". Ее создал и возглавляет пророссийский блогер Анатолий Шарий. Интересно, что ходатайство о запрете подал его однофамилец – Виктор Шарий.

Иск о запрете "Партии Шария": что известно

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Окружного админсуда Киева. Согласно ей, истец просит признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции. Те, в свою очередь, не приняли решение по иску Виктора Шария.

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Последний требует обязать Минюст через суд запретить деятельность "Партии Шария". По мнению Виктора Шария, "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия".

Кроме того, Виктор Шарий в иске указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав ее руководящих органов.

Сейчас админсуд решает вопрос об открытии производства по этому делу.

Заметим! Это уже как минимум вторая попытка запретить "Партию Шария" из ОАСК. В июле админсуд сообщал о другом исковом обращении, где основанием для запрета политсилы было нарушение закона о декоммунизации.

Что известно об Анатолии Шарие

Это одиозный бывший журналист и блогер.

В 2012 году он бежал из Украины в Литву.

Впоследствии начал вести ютуб-канал на политическую тематику.

Шария называют "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева".

В 2020 году Верховный суд признал эти утверждения оценочным суждением, которое не может подлежать опровержению.