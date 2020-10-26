Украинская сторона профессионально и ответственно выполняет свои обязательства в рамках соглашения stand-by с МВФ. Она это делает, несмотря на многочисленные спекуляции относительно сотрудничества Украины с фондом, которые усилились предвыборной риторикой.

Президент Украины подтвердил, что Украина выполнила все условия первого пересмотра программы, которая позволяет Украине рассчитывать на получение следующих кредитных траншей. Об этом сообщил на личной фейсбук-странице глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

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Он подтвердил, что Совет по финансовой стабильности одобрил планы сокращения проблемных активов государственных банков. Они предусматривают сокращение проблемных активов государственных банков:

или до 31% в 2023 году;

или более чем на 300 миллиардов гривен.

Изменения в законодательстве

Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство. Они касались усовершенствования механизмов ликвидации банков и возвращения активов. Также обеспечили институциональную независимость Национального банка и, как результат, макрофинансовую стабильность в стране.

Группа для переговоров

Правительство создало 21 октября 2020 года межведомственную рабочую группу для координации переговоров с МВФ. В нее вошли представители:

Офиса Президента;

Кабинета Министров Украины;

Министерства финансов;

Национального банка.

Группа обеспечит системную координацию государственных органов и ведомств по выполнению условий Соглашения украинской стороной.

Украина должна, прежде всего, отстаивать национальные интересы в вопросах сотрудничества с международными финансовыми организациями. В контексте ситуации, которая сложилась на сегодня, цифры более красноречивее слов,

– отметил Данилишин.

Он подтвердил, что за последние 3,5 года из Украины вывели дивиденды в пользу нерезидентов в сумме 8,5 миллиарда долларов и процентов по прямым инвестициям на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Долгосрочные займы для украинских компаний

По его словам, примерно 80% дивидендов в пользу нерезидентов было выплачено низконалоговым юрисдикциям, среди которых Кипр и Нидерланды. Кроме этого, выплата резидентами Украины процентов по кредитам от нерезидентов с 2017 года составила 8,6 миллиардов долларов. Примерно две трети негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов.

Отметим! Сейчас Украина ожидает второй транш от МВФ. Он должен был поступить до конца 2020 года. Третий – уже в 2021 году. Больше новостей на эту тему читайте здесь.

Что это значит

Это свидетельствует о том, что стороны этих операций связаны и направлены на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу.

"По портфельным инвестициям выплата процентов государственным (облигации внутреннего и внешнего займов) и частным сектором за период с 2017 года по 2 квартал 2020 года превысила 6,4 миллиарда долларов", – добавил председатель совета Национального банка.