Парубий подхватил COVID-19: как чувствует себя политик
Экс-спикер Рады Андрей Парубий инфицировался COVID-19. Политик рассказал, что сообщил о своей болезни всем, с кем контактировал в ближайшие дни.
Сейчас экс-спикер хорошо себя чувствует. Об этом Парубий написал на своей странице в фейсбуке.
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Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности,
– подчеркнул политик.
Коронавирус у украинских политиков: что известно
- 9 ноября о своем заражении COVID-19 сообщил президент Владимир Зеленский.
- 9 ноября стало известно также о коронавирусе у главы Офиса Президента Андрея Ермака.
- 11 ноября спикер Рады Дмитрий Разумков также сообщил, что у него коронавирус.
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