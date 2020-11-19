Экс-спикер Рады Андрей Парубий инфицировался COVID-19. Политик рассказал, что сообщил о своей болезни всем, с кем контактировал в ближайшие дни.

Сейчас экс-спикер хорошо себя чувствует. Об этом Парубий написал на своей странице в фейсбуке.

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Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности,

– подчеркнул политик.

Коронавирус у украинских политиков: что известно

9 ноября о своем заражении COVID-19 сообщил президент Владимир Зеленский.

9 ноября стало известно также о коронавирусе у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

11 ноября спикер Рады Дмитрий Разумков также сообщил, что у него коронавирус.

Обратите внимание! По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксирован новый коронавирусный рекорд. Болезнь обнаружили сразу у 13 357 человек. С начала пандемии коронавирусом инфицировались 583 510 украинцев.