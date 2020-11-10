Жители Еревана вышли на улицу с протестами и захватили здание парламента. Оппозиция заявила, что пытается созвать внеочередное заседание, где будет требовать отмены решения о перемирии и рассмотреть вопрос об отставке премьера Армении Никола Пашиняна.

Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что дипломаты определяют результаты войны по успехам других армий. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

К теме Не было современного оружия: в Нагорном Карабахе назвали причину капитуляции

Без поражения Армении на поле боя нельзя было бы говорить о готовности Пашиняна подписать соглашение о капитуляции Армении,

- отметил эксперт.

Почему приняли решение

По его словам, в результата развала армянской обороны и стремительного нападения войск Азербайджана по всему фронту в регионе возникла довольно сложная гуманитарная ситуация. Там заявили о мощном гуманитарном кризисе.

Что предусматривает соглашение

Семиволос подтвердил, что соглашение предусматривает:

восстановление полного контроля Нагорного Карабаха до декабря 2020 года;

передачу до сих пор оккупированных Арменией территорий в состав Азербайджана.

Азербайджан перекладывает ответственность

По его мнению, Азербайджан перекладывает ответственность за состояние армянских жителей на Россию. Теперь она вынуждена приложить все усилия для того, чтобы со стороны Армении это соглашение выполнялось.

Что будет дальше

Директор Института ближневосточных исследований отметил, что дальше будет происходить:

итог определенных политических договоренностей;

давление Москвы на армянскую оппозицию и в целом на армянский политический класс.

Он также добавил, вполне возможно, что Пашинян заручится поддержкой Москвы, чтобы остаться на своем посту, поскольку он будет выступать гарантом соблюдения требований.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что известно

Соглашение о договоренности, которое 9 ноября 2020 года подписали Армения, Азербайджан и Россия, предусматривает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев на 5 лет.

и ввод российских миротворцев на 5 лет. Согласно договору, стороны обменяются военнопленными и телами погибших. А также беженцы вернутся в Нагорный Карабах.

В Армении эмоционально отреагировали на соглашение, восприняв ее как капитуляцию страны. Возмущенные люди захватили здание парламента и правительства.

Больше новостей о конфликте Армении и Азербайджана читайте здесь.