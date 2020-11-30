Премьер-министр Армении рассказал свою версию переговоров с президентом России перед подписанием трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян отказал Владимиру Путину, потому что не хотел сдавать город Шуша.

О чем договаривались Пашинян и Путин

Пашинян заявил, что 19 октября ему позвонил президент так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян и сказал, "что войну нужно остановить". Об этом армянский премьер сообщил в фейсбуке.

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После этого разговора Пашинян, по его словам, позвонил Путину. Российскому лидеру армянин заявил о необходимости размещения миротворцев из России вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора. Путин вроде бы согласился, а Пашинян должен был позвонить ему еще после обсуждений.

Что получилось в итоге

Премьер Армении добавил, что лидер России позвонил ему позже. Он сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился на предложение. Однако уточнил, что миротворцы должны разместиться уже на фактической линии соприкосновения, так азербайджанские военные не хотят отходить от позиций в Гадруте и Талыше. Также Армения должна взять на себя обязательства по возврату азербайджанцев в Шушу.

Прекращение огня стало невозможным, я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, я не представляю возможность сдать Шушу Азербайджана,

– заявил Пашинян.

И добавил, что Путин удивился, почему он против возвращения в Шушу азербайджанцев. На аргумент Пашиняна он якобы сказал, что все логично и "он не был хорошо осведомлен о некоторых тонкостях".

По словам премьера, при его согласии доля азербайджанского населения в Шуше превысила бы 90%. А Баку начал бы контролировать дорогу в Степанакерт. Пашинян уверен, что если бы он согласился сдать Шушу, Азербайджан выдвинул новое условие: контролировать дорогу Кармир Шука – Шуша.

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Справка. 10 ноября Азербайджану и Армении удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна. Больше о ситуации с Нагорным Карабахом читайте по ссылке.