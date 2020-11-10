Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему решил подписать соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. На этом настаивали вооруженные силы страны.

Что говорит Пашинян о подписании соглашения

У Армении были проблемы с мобилизацией резерва, страна не подготовлена к ведению боевых действий. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире на странице в фейсбуке.

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Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан,

– сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что нужно было прекратить войну как можно скорее, иначе последствия были бы тяжелыми. По словам политика, военный ресурс был неэффективен. Бойцов, которые воевали на передовой, даже некем было заменить.

Пашинян убежден, что альтернативного пути решения ситуации не существовало.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что известно

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе 9 ноября подписали Армения, Азербайджан и Россия.

Договоренность предусматривает полное прекращение боевых действий в регионе.

Кроме того, в соответствии с соглашением в Нагорный Карабах вводят российских миротворцев на 5 лет.

Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский. Однако Ереван будет контролировать Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шуша.

Внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся в Нагорный Карабах.

Стороны проведут обмен военнопленными и телами погибших.

Как отреагировали на соглашение в Армении

Армяне восприняли соглашение как капитуляцию. Люди захватили и разгромили здание правительства и парламента. Спикера Арарата Мирзояна вытащили из авто и избили.

Обратите внимание! Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Подробнее о ходе конфликта читайте по ссылке.