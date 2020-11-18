Премьер Армении Никол Пашинян разработал для своего правительства план дальнейшей работы. Он называется "Дорожная карта" и содержит сразу 15 пунктов.

На реализацию "Дорожной карты" отведено пол года. Дедлайн – в июне 2021 года. Об этом Пашинян написал на своей странице в фейсбуке.

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Главным ответственным за ситуацию, сложившуюся в войне, неудачи, послевоенные ситуации являюсь я. Однако я также являюсь главным ответственным за преодоление этой ситуации и установления стабильности и безопасности в стране,

– подчеркнул Пашинян

Что предусматривает "Дорожная карта"

Возобновление процесса переговоров по Нагорному Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ.

Возвращение мирных жителей к Нагорному Карабаху и восстановление разрушенной инфраструктуры территорий.

Предоставление социальных гарантий людям, потерявшим родных во время войны.

Изменение избирательного кодекса.

Первые шаги к созданию Антикоррупционного суда.

Борьба с пандемией COVID-19.

Военная реформа.

Обратите внимание! 9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Армянский народ назвал это решение капитуляцией и предательством. Люди вышли на протесты против Пашиняна и его правительства. Подробнее читайте здесь.