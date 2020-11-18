"Дорожная карта" Пашиняна: премьер Армении представил план действий своему правительству
Премьер Армении Никол Пашинян разработал для своего правительства план дальнейшей работы. Он называется "Дорожная карта" и содержит сразу 15 пунктов.
На реализацию "Дорожной карты" отведено пол года. Дедлайн – в июне 2021 года. Об этом Пашинян написал на своей странице в фейсбуке.
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Главным ответственным за ситуацию, сложившуюся в войне, неудачи, послевоенные ситуации являюсь я. Однако я также являюсь главным ответственным за преодоление этой ситуации и установления стабильности и безопасности в стране,
– подчеркнул Пашинян
Что предусматривает "Дорожная карта"
- Возобновление процесса переговоров по Нагорному Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ.
- Возвращение мирных жителей к Нагорному Карабаху и восстановление разрушенной инфраструктуры территорий.
- Предоставление социальных гарантий людям, потерявшим родных во время войны.
- Изменение избирательного кодекса.
- Первые шаги к созданию Антикоррупционного суда.
- Борьба с пандемией COVID-19.
- Военная реформа.
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