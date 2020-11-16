Премьер Армении Никол Пашинян 15 ноября пригласил военных с передовой в Ереван. Они якобы должны развеять слухи об измене вокруг соглашения о мире в Нагорном Карабахе.

Что сказал Пашинян

Пашинян подчеркнул, что гордится военными. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также Премьер Армении Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе

Я сегодня просмотрел десятки видео с солдатами с передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. (Для того, чтобы – 24 канал) окончательно решить вопрос тех, кто скулит под стенами. Горжусь вами,

– подчеркнул премьер.

Заявление Пашиняна оппозиционеры назвали призывом к общественному противостоянию между силовиками и протестующими.

Однако уже 16 ноября на пресс-конференции премьер подчеркнул, что пригласил военных исключительно для того, чтобы они развеяли слухи об измене в Нагорном Карабахе.

"Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военные, которые стояли на передовой, знают о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят о встрече со мной, и я жду их возвращения для этого", – подчеркнул Пашинян.

Премьер отметил, что солдаты вернутся в Ереван без оружия.

Обратите внимание! 9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Армяне заявили, что это предательство, и вышли на массовые протесты. Подробнее читайте здесь.