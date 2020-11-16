Премьер Армении Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе
Никол Пашинян считает себя основным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении заявил о своей вине в том, что в результате военных действий ряд территорий непризнанной республики отойдут в состав Азербайджана.
Премьер-министр Армении прокомментировал свою роль в ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе, во время онлайн пресс-конференции.
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Конечно, я понимаю, что главным ответственным за эту ситуацию являюсь я,
– отметил Пашинян.
По словам премьера, изменение пунктов соглашения о мире будет означать изменение военной ситуации. "Пока это не является реалистичным", – уточнил он. Пашинян считает, что следует провести переговоры, потому что в документе есть положения, требующие комментариев.
Он также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести во время военных действий в Нагорном Карабахе. Премьер добавил, что в стране объявят день траура "после того, как найдут людей".
Что известно о соглашении по Нагорному Карабаху
- 9 ноября соглашение подписали Армения, Азербайджан и Россия. Армяне восприняли соглашение как полную капитуляцию страны.
- Люди вышли на улицы, требуя отставки главы правительства. 10 ноября они захватили здание правительства и парламента. Спикера Арарата Мирзояна избили.
- 11 ноября оппозиции Армении не удалось собрать внеочередное заседание парламента, чтобы поставить вопрос об отставке главы правительства Пашиняна. Для этого не хватило кворума.
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