Никол Пашинян считает себя основным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении заявил о своей вине в том, что в результате военных действий ряд территорий непризнанной республики отойдут в состав Азербайджана.

Премьер-министр Армении прокомментировал свою роль в ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе, во время онлайн пресс-конференции.

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Конечно, я понимаю, что главным ответственным за эту ситуацию являюсь я,

– отметил Пашинян.

По словам премьера, изменение пунктов соглашения о мире будет означать изменение военной ситуации. "Пока это не является реалистичным", – уточнил он. Пашинян считает, что следует провести переговоры, потому что в документе есть положения, требующие комментариев.

Он также сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров армянских ВС пропали без вести во время военных действий в Нагорном Карабахе. Премьер добавил, что в стране объявят день траура "после того, как найдут людей".

Обратите внимание! Ранее Пашинян обратился к нации из-за массовых протестов в стране. Он подчеркнул, что отказ подписать заявление по Нагорному Карабаху мог бы привести к тому, что 20-тысячная армянская армия оказалась бы в окружении.

Что известно о соглашении по Нагорному Карабаху