Правоохранители остановили водителя Chevrolet, который работает в одной из служб такси Николаева. Но пассажир легковушки при этом начал вести себя агрессивно.

В результате инцидента пассажир такси отправил патрульного в больницу, сообщает ТСН. Медики диагностировали у правоохранителя закрытую черепно-мозговую травму.

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Полицейский проходит амбулаторное лечение.

Что известно о нападении на патрульного в Николаеве

Вечером 14 ноября служебную машину правоохранителей подрезал таксист. Поскольку он нарушил правила дорожного движения и создал аварийно опасную ситуацию, патрульные начали его преследовать.

Когда нарушителя остановили, к разговору с копами присоединился пассажир. После коротенького диалога он несколько раз ударил полицейского по голове.

Пострадавшему пришлось вызвать скорую. Агрессора задержали, а водителю выписали штраф.

От 5 до 12 лет тюрьмы

Сейчас злоумышленником, который избил патрульного, занимаются следователи. Квалификация дела будет зависеть от степени тяжести повреждений, которые получил милиционер. Если медики установят, что полицейский получил легкие или средние побои, злоумышленнику будет грозить до 5 лет ограничения свободы, или же столько лет тюрьмы.

Впрочем, если повреждение окажется тяжким, задержанного могут приговорить к 12 годам лишения свободы.