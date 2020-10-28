Глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл и его троюродные сестры владеют ценной недвижимостью. По информации журналистов-расследователей, квартиры в Москве, Подмосковье и Петербурге стоят почти 3 миллиона 270 тысяч долларов.

Интересно, что ни один из фактов обладания дорогой недвижимостью патриархом и его сестрами не становился предметом расследования внутри РПЦ. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

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Владельцами ценного имущества, по информации СМИ, являются патриарх Кирилл и его сестры:

73-летняя Лидия Леонова;

63-летняя Елена Холодова.

Они на троих владеют квартирами в Москве и Петербурге, а также домом в Подмосковье. В то же время ранее СМИ сообщали, что в полном распоряжении Кирилла находятся более 20 резиденций, патриарх РПЦ обладает также шале в Швейцарии под Цюрихом.

По неподтвержденной информации, состояние патриарха оценивается в 4-8 миллиардов долларов. Кирилл хранит сбережения в банках Швейцарии, Италии и Австрии.

Обратите внимание! В патриархии на запрос издания о происхождении недвижимости не ответили.