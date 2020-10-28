Патриарх Кирилл и его родные владеют недвижимостью на 3 миллиона долларов: расследование
Глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл и его троюродные сестры владеют ценной недвижимостью. По информации журналистов-расследователей, квартиры в Москве, Подмосковье и Петербурге стоят почти 3 миллиона 270 тысяч долларов.
Интересно, что ни один из фактов обладания дорогой недвижимостью патриархом и его сестрами не становился предметом расследования внутри РПЦ. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".
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Владельцами ценного имущества, по информации СМИ, являются патриарх Кирилл и его сестры:
- 73-летняя Лидия Леонова;
- 63-летняя Елена Холодова.
Они на троих владеют квартирами в Москве и Петербурге, а также домом в Подмосковье. В то же время ранее СМИ сообщали, что в полном распоряжении Кирилла находятся более 20 резиденций, патриарх РПЦ обладает также шале в Швейцарии под Цюрихом.
По неподтвержденной информации, состояние патриарха оценивается в 4-8 миллиардов долларов. Кирилл хранит сбережения в банках Швейцарии, Италии и Австрии.
Что известно о патриархе Кирилле?
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл стал главой РПЦ в 2009 году. После этого он неоднократно попадал в громкие скандалы. Став патриархом при президенте России Дмитрии Медведеве, который сменил на посту главы государства Владимира Путина, Кирилл открыто поддержал Путина во время его избирательной кампании 2012 года.
Ранее глава РПЦ пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею страшным судом за вручение Томоса Православной церкви Украины. Кроме этого, глава Русской Православной церкви Патриарх Кирилл написал письма мировым лидерам о "давлении" украинской власти на УПЦ МП и "вмешательстве" государства в церковную жизнь Украины.