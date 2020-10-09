Армения и Азербайджан могут уже 9 – 10 октября договориться о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Такую информацию распространяют европейские СМИ. Между тем, в Ереване уже заявили, что готовы к началу мирного процесса.

Перемирие могут объявить уже 9 - 10 октября

Объявить о примирении могут уже вечером 9 октября после консультаций армянского и азербайджанского министров иностранных дел в Москве. Об этом информирует AFP со ссылкой на администрацию президента Франции.

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Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно,

- сообщили AFP в Елисейском дворце.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr — AFP news agency (@AFP) October 9, 2020

Ереван готов к урегулированию конфликта

9 октября глава правительства Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван уже готов к урегулированию конфликта. Мирный процесс должен происходить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что решение о прекращении огня должно быть согласовано двумя сторонами.

Важно! По приглашению президента России Владимира Путина 9 октября в Москву прибудут министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Именно на российской территории они сядут за стол переговоров.

Подробно о конфликте между Азербайджаном и Арменией можно прочитать здесь.