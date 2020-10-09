Пауза в противостоянии: перемирие в конфликте по Нагорному Карабаху могут согласовать вскоре
Армения и Азербайджан могут уже 9 – 10 октября договориться о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Такую информацию распространяют европейские СМИ. Между тем, в Ереване уже заявили, что готовы к началу мирного процесса.
Перемирие могут объявить уже 9 - 10 октября
Объявить о примирении могут уже вечером 9 октября после консультаций армянского и азербайджанского министров иностранных дел в Москве. Об этом информирует AFP со ссылкой на администрацию президента Франции.
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Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно,
- сообщили AFP в Елисейском дворце.
Ереван готов к урегулированию конфликта
9 октября глава правительства Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван уже готов к урегулированию конфликта. Мирный процесс должен происходить в рамках Минской группы ОБСЕ.
Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что решение о прекращении огня должно быть согласовано двумя сторонами.
Подробно о конфликте между Азербайджаном и Арменией можно прочитать здесь.