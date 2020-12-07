В сети опубликовали видео драки в ресторане в Святогорске, что в Донецкой области, в которой принимал участие представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова назначила служебную проверку и временно отстранила своего подчиненного.

Видео инцидента опубликовал в своем фейсбуке член наблюдательного совета в Украинской ассоциации ресторанов Максим Служенко. Он и рассказал, что мужчина на видео – именно Павел Лисянский.

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Как понятно из опубликованного видео, конфликт возник из-за карантинных ограничений, которых пытался придерживаться ресторан. Работники заведения просили компанию покинуть помещение, потому что они закрываются после 22, как это предусматривает законодательство.

В это время к охраннику поднялся Павел Лисянский. Он повысил голос и настаивал, что компания уйдет из заведения, "как только допьет свои напитки". Охранник вместо этого заявил, что вызовет полицию.

Ты че "умничаешь"? Ты что, "мусорской"? Если ты "мусоров" вызываешь, то кто ты? Ты мне "мусоров" собираешься вызвать – ты что, "мусорской"?

– кричал представитель омбудсмена.

После этого он повалил охранника заведения на пол и начал бить ногами. Другие работники заведения начали кричать кому-то, чтобы вызвали полицию.

Драка с участием Павла Лисянского: смотрите видео

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Первой на этот инцидент отреагировала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, помощником которой и является Павел Лисянский. Она заявила, подчиненный сам рассказал ей об этом инциденте.

Служебная проверка будет продолжаться до 21 декабря 2020 года. К этому времени Павел Лисянский отстранен от должности. По результатам служебного расследования будут соответствующие меры реагирования,

– заявила Денисова.

Что известно о Павле Лисянском: