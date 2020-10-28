Правительство назначило Павла Рябикина главой таможни: что о нем известно
Новым главой Государственной таможенной службы Украины стал Павел Рябикин – руководитель аэропорта "Борисполь". Решение о его назначении одобрил Кабинет Министров Украины во время своего заседания 28 октября.
О назначении Павла Рябикина стало известно на очередном заседании правительства, когда тот рассматривал вопрос кадровых назначений. Об этом сообщает 24 канал.
К слову Пять руководителей региональных таможен остались без должностей: перечень
Только на прошлой неделе Кабинет Министров назначил на эту должность как временного исполняющего обязанности председателя Евгения Ентиса. Впрочем тогда сразу же и говорили, что это только на период, пока ищут нового постоянного руководителя.
К слову, последним полноценным, то есть без приставки "и. о.", главой Гостаможслужбы был Максим Нефьодов, которого уволили еще 24 апреля 2020 года.
Что известно о Павле Рябикине:
- Это 55-летний украинский менеджер, политик и дипломат. В последнее время, начиная с марта 2017 года, он был генеральным директором аэропорта "Борисполь".
- До этого Павел Рябикин успел поработать народным депутатом трех созывов, заместителем министра транспорта и связи, а также послом Украины в Дании.
- Новый глава таможни женат на Галине Рябикиной. В своей декларации о детях он ничего не упоминает. Вместе с женой он проживает в Киеве, где имеют несколько квартир. Также еще одна квартира есть в ныне оккупированном Севастополе.
- Также в своей декларации Павел Рябикин указывает сразу несколько дорогих автомобилей, несколько водных средств и дачу на воде. Только по основному месту работы в "Борисполе" он задекларировал почти 5 миллионов гривен заработка в 2019 году.