Новым главой Государственной таможенной службы Украины стал Павел Рябикин – руководитель аэропорта "Борисполь". Решение о его назначении одобрил Кабинет Министров Украины во время своего заседания 28 октября.

О назначении Павла Рябикина стало известно на очередном заседании правительства, когда тот рассматривал вопрос кадровых назначений. Об этом сообщает 24 канал.

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Только на прошлой неделе Кабинет Министров назначил на эту должность как временного исполняющего обязанности председателя Евгения Ентиса. Впрочем тогда сразу же и говорили, что это только на период, пока ищут нового постоянного руководителя.

К слову, последним полноценным, то есть без приставки "и. о.", главой Гостаможслужбы был Максим Нефьодов, которого уволили еще 24 апреля 2020 года.

Что известно о Павле Рябикине: