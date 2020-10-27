Государственную таможенную службу Украины может возглавить генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Конкурс на эту должность уже завершен, а соответствующие документы направили в Кабмин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Соня Кошкина.

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Что известно о Павле Рябикине

55-летний уроженец Киева. Является украинским топ-менеджером, юристом, политиком и дипломатом. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права.

Работал заместителем министра транспорта и связи Украины. Кроме этого, Рябикин был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА.

С 23 марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь". В этом же году Рябкин занял второе место в рейтинге лучших менеджеров Украины.

Был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным, один раз – от УДАРа. Вероятнее всего, что по результатам местных выборов 2020 сможет стать депутатом Киевсовета. Так как баллотировался от партии Кличко, которая лидирует, согласно экзитполам.

Кто возглавлял украинскую таможню

В 2019 году Государственную таможенную службу, которая появилась в результате реорганизации ГФС, возглавил Максим Нефьодов. После его увольнения в апреле 2020 года главным таможенником стал Игорь Мурато.

Уже в августе его сменил на посту Андрей Павловский, который до того работал заместителем главы Гостаможни. Однако и он на этом посту долго не продержался.

Накануне Павловский добровольно ушел с должности исполняющего обязанности руководителя таможни. 22 октября правительство назначило на его место Евгения Ентиса.