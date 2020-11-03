3 ноября НАБУ объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Следователи подозревают его в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.

Как начинал свою судейскую карьеру Павел Вовк? Как стал одним из самых влиятельных судей Украины? Почему его не могут снять с должности несмотря на обвинения НАБУ и ГПУ? Читайте в статье 24 канала.

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Биография Павла Вовка

Павел Вячеславович Вовк родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. Сейчас живет в Киеве.

Мама Зинаида Зонтова работала на заводе. Отец Вячеслав Зонтов умер, когда Павлу был год. Он и его родной брат Юрий в детстве имели фамилию Зонтов.

Образование

В 1995-2000 годах Павел учился в Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" (в 2009 году получил научную степень кандидата юридических наук).

Жена Вовка

В 1999 году, еще во время учебы в университете, Павел Зонтов женился на Светлане Вовк и взял ее фамилию. У них есть сын и дочь. По свидетельствам самого Вовка, он официально развелся с женой в 2015 году. Но по данным антикоррупционных организаций и по словам главы НАБУ Артема Сытника, развод Павла и Светланы Вовк был фиктивным, и они продолжали совместную жизнь – жили в одном доме, вели совместный быт и вместе ездили на отдых за границу.

Карьера Вовка

В 2000 году – сразу после окончания вуза – Павел Вовк устроился следователем в прокуратуре Шевченковского района Киева. Затем стал старшим помощником прокурора по вопросам статистики.

В 2005-2006 годах Павел Вовк – заместитель гендиректора юридической компании "Рада". После этого он почти два года работал помощником скандального народного депутата 5-го созыва Сергея Кивалова (Партия регионов) – того самого, который был председателем Центральной избирательной комиссии и в 2003 году объявлял Виктора Януковича избранным президентом Украины.

Поговаривают, что именно при протекции Кивалова экс-прокурор и экс-помощник нардепа Павел Вовк стал в 2007 году судьей Окружного административного суда города Киева.

Дальше Вовк начал стремительно подниматься по карьерной лестнице.

16 апреля 2009 года стал членом Высшей квалификационной комиссии судей по квоте Верховной Рады. А уже в сентябре того же 2010-го Высший совет юстиции назначил Павла Вовка на должность председателя Окружного административного суда города Киева, на которой он работает вот уже 10 лет.

В 2017 году Вовк пытался подняться еще выше и принял участие в конкурсе в новый Верховный суд Украины. Однако получил отрицательное заключение относительно его добропорядочности от комиссии и выбыл из гонки.



Вовк стремительно строил карьеру / Фото Слово и дело

Пленки Вовка

В июле-2019 в помещении Окружного админсуда состоялся обыск следователей НАБУ и ГПУ из-за аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы переговоры Павла Вовка. Тогда в масс-медиа начали употреблять термин "пленки Вовка". Впрочем, "подслушанный" судья назвал записи "фейком" и "монтажом", а дело против него – политическим.

Что на пленках Вовка? На аудио записях, обнародованных НАБУ, судьи обсуждают иски в Окружной админсуд о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, изменение состава ВККС, введение в ее состав лояльных лиц, квалификационного оценивания и тому подобное.

2 августа 2019 года следователи Генпрокуратуры Украины провели допрос Павла Вовка и вручили ему подозрение. При этом Павел уволился с должности главы Окружного админсуда и ушел в отпуск. Но Высший совет правосудия не поддержал решение Вовка и оставил его на посту.

В ноябре 2019 года ГПУ по решению Шевченковского суда остановила расследование дела Вовка. Прокурор Юлия Малашич заявила, что в октябре прокуроры подали ходатайство о продлении срока предварительного следствия, но судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

21 января 2020 года Павла Вовка снова избрали председателем Окружного админсуда Киева.

17 июля НАБУ сообщило Вовку о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Но судья заявил журналистам, что не получил подозрения, потому что находится в отпуске. Более того – Вовк заверил, что не уйдет с должности из-за якобы фейкового скандала с пленками.

11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и еще семерых фигурантов дела о захвате власти Окружным судом. Подозрение передали руководителю аппарата админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. По версии НАБУ, судьи узнали о намерениях следствия вручить подозрение и не находились по месту работы и жительства. Сам Вовк утверждал, что в это время был на рабочем месте.

1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вновь отказался отстранять Вовка от должности председателя Окружного админсуда Киева. Аргумент совета: Вовк не получил статус подозреваемого.

22 октября Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, потому что те не пришли на заседание.

Поэтому 3 ноября 2020 года НАБУ вновь объявило Павла Вовка в розыск. В объяснении бюро указано, что такие действия вынуждены из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявки для участия в допросе и других процессуальных действий.

Окружной админсуд за Вовка

Во время председательства Вовка в ОАСК его судьи приняли много скандальных решений. Это, в частности – разблокирование Майдана Независимости во время Революции Достоинства (суд разрешил разобрать баррикады активистов, что стало сигналом для "Беркута" штурмовать Евромайдан), отмена национализации "Приватбанка", восстановление в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, отстранение от должности бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и другие.



Обыски в доме Вовка / Фото bihus.info

Декларация-2019 Павла Вовка

Согласно декларации за 2019 год, судья Вовк заработал за год 628 191 гривну. И значительно большую сумму – 1 283 600 гривен он получил в качестве роялти-дохода в ООО "Мамалюк". Скандальный юрист хранит наличными 68 000 долларов США, 28 000 евро, 6 200 фунтов стерлингов и 50 000 гривен. На банковском счете – 48 040 гривен.

Павел Вовк владеет квартирой в столице (83,9 кв.м), жилым домом под Киевом (127,4 кв.м) и земельным участком (1 600 кв.м).

Имеет Вовк также драгоценности – 3 картины, 2 иконы, 10 монет и коллекцию марок (денежной оценки нет).

Каким состоянием обладает жена Светлана, судья, конечно, не указал. Они официально разведены.