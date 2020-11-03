Скандального судью Вовка объявили в розыск НАБУ
Голову Окружного административного суда Киева Павла Вовка объявили в розыск. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятия заказных решений.
В НАБУ заявили, что Вовка объявили в розыск за "систематическое игнорирование повесток от органа досудебного расследования". Об этом говорится на сайте НАБУ.
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22 октября Вовк и его адвокат не явились на заседание в Высший антикоррупционный суд, на котором ему должны были выбрать меру пресечения.
Из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также из-за неявки для участия в допросе и других процессуальных действий, НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном судопроизводстве по факту создания головой ОАСК преступной организации с целью захвата государственной власти, – говорится в сообщении НАБУ.
Заметим, что НАБУ объявляет Вовка в розыск уже второй раз. Его и еще 6 судей Окружного админсуда разыскивали в начале сентября 2020-го. Они были подозреваемыми, которые действовали в пределах преступной организации во главе с Волком.
Дело судьи Окружного админсуда Павла Вовка: главное
- НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.
- Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и проживания.
- НАБУ объявило в розыск голову ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились только после объявления в розыск. И тогда уже сообщение о подозрении вручили им лично.
- 22 октября Высший антикоррупционный суд не смог выбрать меры судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.
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