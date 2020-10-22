Скандальному судье Вовку не смогли избрать меру пресечения: причина
Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку. Без меры пресечения остался еще один судья ОАСК.
Дело в том, что Павел Вовк и его коллега просто не появились на судебном заседании. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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В САП отметили, что заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники. В прокуратуре добавили, что ВАКС должен был избрать меру пресечения фигурантам дела "пленок Вовка" 22 октября.
Теперь САП и Национальное антикоррупционное бюро ходатайствовали о назначении председателю Окружного админсуда Киева и судье залога. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения перенесли на 28 октября 2020 года.
Дело судьи Окружного админсуда Павла Вовка: главное
- НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране. 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.
- Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой. Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и жительства.
- НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК, его заместителя, трех судей и двух эксчленов ВККС. На рабочих местах они появились лишь после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.