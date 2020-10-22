Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку. Без меры пресечения остался еще один судья ОАСК.

Дело в том, что Павел Вовк и его коллега просто не появились на судебном заседании. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В САП отметили, что заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники. В прокуратуре добавили, что ВАКС должен был избрать меру пресечения фигурантам дела "пленок Вовка" 22 октября.

Теперь САП и Национальное антикоррупционное бюро ходатайствовали о назначении председателю Окружного админсуда Киева и судье залога. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения перенесли на 28 октября 2020 года.

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