Председателю Окружного админсуда Вовку в третий раз не смогли избрать меру пресечения
Антикоррупционный суд снова не смог избрать меру пресечения скандальному Павлу Вовку и его заместителю. Все потому, что они оба не пришли на заседание.
Рассмотрение ходатайства пришлось снова отложить, заседание перенесли на 12 ноября, сообщает пресс-служба ВАКС.
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Заметим, что Вовк и еще один из судей Окружного админсуда не являются на заседания уже в третий раз. Впервые Антикоррупционный суд пытался избрать меру пресечения им 22 октября. Затем заседание перенесли на 29 октября, а впоследствии – на 5 ноября.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро объявило скандального судью в розыск из-за того, что он "систематически игнорирует повестки от органа досудебного расследования". Зато в ОАСК заверили, что это не так. Мол, Павел Вовк со 2 ноября находится на самоизоляции из-за COVID-19.
Сам Павел Вовк считает объявление его в розыск "цирком и попыткой взять под контроль судебную систему". Кроме этого, он назвал НАБУ "медиакилером и дешевым пиар-агентством".
Дело председателя ОАСК Павла Вовка: главное
- 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении Вовку, его заместителю, 5 судьям ОАСК и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Ведомство обнародовало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.
- Сначала подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда, а также отправили заказными письмами по почте судьям домой. Все потому, что они физически не находились по месту работы и жительства, поскольку знали о намерениях следствия.
- В середине августа НАБУ объявило в розыск голову ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. На рабочих местах они появились только после объявления в розыск. После этого сообщения о подозрении вручили им лично.
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