Антикоррупционный суд снова не смог избрать меру пресечения скандальному Павлу Вовку и его заместителю. Все потому, что они оба не пришли на заседание.

Рассмотрение ходатайства пришлось снова отложить, заседание перенесли на 12 ноября, сообщает пресс-служба ВАКС.

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Заметим, что Вовк и еще один из судей Окружного админсуда не являются на заседания уже в третий раз. Впервые Антикоррупционный суд пытался избрать меру пресечения им 22 октября. Затем заседание перенесли на 29 октября, а впоследствии – на 5 ноября.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро объявило скандального судью в розыск из-за того, что он "систематически игнорирует повестки от органа досудебного расследования". Зато в ОАСК заверили, что это не так. Мол, Павел Вовк со 2 ноября находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Сам Павел Вовк считает объявление его в розыск "цирком и попыткой взять под контроль судебную систему". Кроме этого, он назвал НАБУ "медиакилером и дешевым пиар-агентством".

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