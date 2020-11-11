Печать денег сделает украинцев еще более бедными, – Гетманцев
Варианты спасения экономики Украины в условиях эпидемии коронавируса разные. Некоторые эксперты предлагают начать активнее печатать деньги, а другие – категорически против этой идеи.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев не поддерживает идею печати денег. Об этом он сообщил в эфире программы "Что это было" на 24 канале.
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Украинцев обманут
По его словам, этим решением обманут украинцев. Он сказал: "Сначала мы напечатаем деньги. Насытим этим экономику. Она начнет работать. Малообеспеченным категориям предоставим деньги, и они вернутся в экономику. Это вроде бы правильное решение. Но на самом деле нет".
То есть мы печатаем деньги благодаря нашим гражданам. Они становятся более бедными, и это недопустимо,
– отметил Гетманцев.
Он заверил, что каждые 100 гривен в кармане украинцев будут меньше на тот процент, который съест инфляция.
Последствия эмиссии и инфляции
"Ускорение инфляции вследствие эмиссии – это фактически скрытое налогообложение. Государство вынимает деньги из граждан и печатает их в собственные карманы", – также сказал эксперт.
Глава Комитета ВР добавил, что впервые за много кризисов в Украине такая низкая инфляция. Несмотря на внешние и внутренние обстоятельства, курс гривны остается стабильным.
Сохранить экономику
Гетманцев подчеркнул, что именно на основе этого нужно сохранять экономику. Нужно не печатать деньги и так раздувать инфляцию. Надо концентрироваться на определенных бюджетных программах, которые должны оказать поддержку тем отраслям экономики, которые способны стать локомотивами.
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