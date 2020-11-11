Варианты спасения экономики Украины в условиях эпидемии коронавируса разные. Некоторые эксперты предлагают начать активнее печатать деньги, а другие – категорически против этой идеи.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев не поддерживает идею печати денег. Об этом он сообщил в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

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Украинцев обманут

По его словам, этим решением обманут украинцев. Он сказал: "Сначала мы напечатаем деньги. Насытим этим экономику. Она начнет работать. Малообеспеченным категориям предоставим деньги, и они вернутся в экономику. Это вроде бы правильное решение. Но на самом деле нет".

То есть мы печатаем деньги благодаря нашим гражданам. Они становятся более бедными, и это недопустимо,

– отметил Гетманцев.

Он заверил, что каждые 100 гривен в кармане украинцев будут меньше на тот процент, который съест инфляция.

Последствия эмиссии и инфляции

"Ускорение инфляции вследствие эмиссии – это фактически скрытое налогообложение. Государство вынимает деньги из граждан и печатает их в собственные карманы", – также сказал эксперт.

Обратите внимание! Согласно курсу валют от НБУ 11 ноября доллар подорожал на копейку и стоил 28,12 гривны. Евро в свою очередь подешевел на 19 копеек – до отметки 33,20 гривны.

Глава Комитета ВР добавил, что впервые за много кризисов в Украине такая низкая инфляция. Несмотря на внешние и внутренние обстоятельства, курс гривны остается стабильным.

Сохранить экономику

Гетманцев подчеркнул, что именно на основе этого нужно сохранять экономику. Нужно не печатать деньги и так раздувать инфляцию. Надо концентрироваться на определенных бюджетных программах, которые должны оказать поддержку тем отраслям экономики, которые способны стать локомотивами.

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