Срок продлят на 3 месяца. Об этом представители "Ощадбанка" заявили во время заседания экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом в фейсбуке сообщает Украинская делегация в ТКГ.

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Россиянам напомнили о механизме о нарушении режима тишины

Также представители Украины отметили, что завершились и заседания политической и гуманитарной подгрупп ТКГ.

Подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма в случае нарушения режима прекращения огня. И делегация напомнила российской стороне, что 13 ноября политические советники глав государств нормандского формата решили продолжить отрабатывать конкретные механизмы координации и даже их письменно фиксировать,

– говорится в сообщении делегации Украины ТКГ.

Украинские представители напомнили, что такая позиция была и у российского делегата Дмитрия Козака, однако к "непосредственным исполнителям" ее, видимо, забыли донести.