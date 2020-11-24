Пенсии на оккупированных территориях будут, если КПВВ разблокируют: позиция Украины в ТКГ
Если российская сторона разблокирует контрольные пункты въезда – выезда на Донбассе, жители ОРДЛО смогут получить пенсии. "Ощадбанк" заявил о готовности продлить срок электронных карточек для тех пенсионеров, у кого он закончился.
Срок продлят на 3 месяца. Об этом представители "Ощадбанка" заявили во время заседания экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом в фейсбуке сообщает Украинская делегация в ТКГ.
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Россиянам напомнили о механизме о нарушении режима тишины
Также представители Украины отметили, что завершились и заседания политической и гуманитарной подгрупп ТКГ.
Подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма в случае нарушения режима прекращения огня. И делегация напомнила российской стороне, что 13 ноября политические советники глав государств нормандского формата решили продолжить отрабатывать конкретные механизмы координации и даже их письменно фиксировать,
– говорится в сообщении делегации Украины ТКГ.
Украинские представители напомнили, что такая позиция была и у российского делегата Дмитрия Козака, однако к "непосредственным исполнителям" ее, видимо, забыли донести.
Что известно о блокировании КПВВ на Донбассе?
Украина еще 10 ноября открыла 7 контрольных пунктов. Однако сторона противника просто блокирует работу пунктов пропуска: людей разворачивают обратно. Открыть КПВВ оккупантов просили и представители международного сообщества.
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