В Кабмине и "Ощадбанке" приняли необходимые решения для того, чтобы после карантина пенсионеры, что живут на оккупированном Донбассе, могли получить все выплаты. Все накопления будут храниться на карточке.

Как пенсионеры в ОРДЛО будут получать пенсии во время карантина

Пенсионеры смогут получить пенсии даже после просрочки карт "Ощадбанка". Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Кабмин снял ограничения с карт на 60 дней до момента полного окончания карантина.

По словам Резникова, в постановлении правительства отметили, что после завершения карантина в течение двух месяцев могут провести верификацию состояния, то есть, что они являются пенсионерами и внутренне перемещенными лицами.

Обеспечение пенсиями всех, кто в свое время действительно честно заработал эту пенсию, проживает на оккупированных территориях и не появился в это время – это вопрос принятия отдельного решения,

– добавил политик.

К слову, "Ощадбанк" сообщил, что все накопительные карты продлевают срок действия до 2021 года. Поэтому пенсионеры, которым из-за карантина не удастся пересечь КПВВ, могут не беспокоиться, ведь сбережения на карточках останутся.

Как украинцам увеличат пенсии в 2021 году

В Украине в 2021 году в течение 5 этапов будут повышать пенсии. В Кабмине запланировали надбавки, а также индексацию пенсий. В целом выплаты увеличат для около 10 миллионов пенсионеров.



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