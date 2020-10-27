Как жители ОРДЛО могут получить пенсии во время карантина: объяснения Резникова
В Кабмине и "Ощадбанке" приняли необходимые решения для того, чтобы после карантина пенсионеры, что живут на оккупированном Донбассе, могли получить все выплаты. Все накопления будут храниться на карточке.
Как пенсионеры в ОРДЛО будут получать пенсии во время карантина
Пенсионеры смогут получить пенсии даже после просрочки карт "Ощадбанка". Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Кабмин снял ограничения с карт на 60 дней до момента полного окончания карантина.
По словам Резникова, в постановлении правительства отметили, что после завершения карантина в течение двух месяцев могут провести верификацию состояния, то есть, что они являются пенсионерами и внутренне перемещенными лицами.
Обеспечение пенсиями всех, кто в свое время действительно честно заработал эту пенсию, проживает на оккупированных территориях и не появился в это время – это вопрос принятия отдельного решения,
– добавил политик.
К слову, "Ощадбанк" сообщил, что все накопительные карты продлевают срок действия до 2021 года. Поэтому пенсионеры, которым из-за карантина не удастся пересечь КПВВ, могут не беспокоиться, ведь сбережения на карточках останутся.
Как украинцам увеличат пенсии в 2021 году
В Украине в 2021 году в течение 5 этапов будут повышать пенсии. В Кабмине запланировали надбавки, а также индексацию пенсий. В целом выплаты увеличат для около 10 миллионов пенсионеров.
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