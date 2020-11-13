Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба Дональда Трампа. Действующий президент США требовал не учитывать часть бюллетеней, присланных по почте.

Речь идет о бюллетенях, которые избиратели прислали по почте и не успели в установленный срок до 9 ноября подтвердить свою личность. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

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Почему Трамп требовал не учитывать часть голосов избирателей

Секретарь штата Пенсильвания Кэти Букварь непосредственно перед выборами продлила срок отправки бюллетеней по почте до 12 ноября.

Штаб Трампа потребовал отменить это решение и прибегнул к юридическим мерам.

Апелляционный суд Пенсильвании принял решение в пользу действующего президента и постановил, что секретарь не имела таких полномочий для продления дедлайна.

В окончательных результатах эти бюллетени учитываться не будут.

Повлияло ли решение суда на исход выборов

В итоге победу в Пенсильвании одержал кандидат от демократов Джо Байден с перевесом в 54 тысячи голосов. В конце концов, как сообщает издание, на момент суда ни один сомнительный бюллетень не был учтен в результатах выборов.

Что известно о выборах в США

По предварительным результатам, Джозеф Байден опережает Дональда Трампа на 73 голоса выборщиков.

Не дождавшись официальных результатов, многие мировые лидеры поздравили демократа с победой.

Трамп распорядился задерживать все официальные поздравления, адресованные его оппоненту.

Команда переходного периода Джо Байдена обратилась в Управление общих служб США (GSA) с требованием ускорить оглашения официальных результатов и пригрозили судом.



Предварительные результаты выборов президента США / инфографика 24 канала