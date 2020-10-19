В Минске 66-летний пенсионер пожаловался милиции на Александра Лукашенко и требовал привлечь его к ответственности за оскорбления в сторону кандидата в президенты Виктора Бабарыка. В результате, к мужчине ворвались силовики, взломали дверь и выстрелили в грудь из помпового ружья.

Пенсионеру Сергею Кузнецову дали 1,5 года якобы за сопротивление силовикам. Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

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Почему мужчина пожаловался на Лукашенко

Пенсионеру не понравилось, что Александр Лукашенко называет Бабарика "подлецом". Об этом он услышал по телевизору и позвонил в службу 102. Он требовал, чтобы самопровозглашенного президента привлекли к ответственности, но там положили трубку.

Справка. Виктор Бабарик был одним из главных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах. Однако его не допустили к участию в выборах.

По информации "Вясна", мужчина позвонил в дежурную часть, где подчеркнул, что диктатора "уничтожат за эту избирательную кампанию".

Реакция милиции

После этого, через 2 часа, к мужчине в квартиру ворвались силовики. Один из них выстрелил ему в грудь из помпового ружья. По словам Омоновцев, пенсионер якобы угрожал им ножом, однако, он это отрицает. Экспертиза также не подтвердила этого и на видео не видно, чтобы мужчина был вооружен.

Силовики приехали к Кузнецову за "оскорбление президента", однако, уголовное дело по статье за "публичное оскорбление президента" так и не возбудили.