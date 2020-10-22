Украинцы, которым исполнилось более 80 лет, получают немалые доплаты к пенсии. И это только начало, уже в 2021 году дополнительные деньги смогут получить также пенсионеры из категории 75+.

Дальнейшие шаги власти к повышению пенсий

Ежегодно украинские власти планируют выдавать доплаты к пенсиям все более молодым категориям украинских пенсионеров. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью нескольким украинским телеканалам, сообщает 24 канал.

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Пенсионеры 80 + получают дополнительные немалые деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" – они будут получать больше. Далее мы хотим снижать этот возраст людей,

– подчеркнул Зеленский.

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Президент пояснил, что сейчас повышение социальных выплат осуществляется на уровне, который позволяет нынешнее состояние украинской экономики.

Чтобы зарплаты и пенсии систематически росли, в стране должны работать несколько миллионов предприятий. И все они должны честно платить налоги в украинский бюджет. Когда будет расти количество бизнесов и налогов, будет расти и минимальная пенсия.

Зеленский отметил, что сейчас очень мало предпринимателей решились выйти из тени. Однако со временем честно будут работать все. Именно для этого страну нужно срочно перевести в электронный режим.

Обратите внимание! С апреля 2020 года все украинцы из категории 80+ получают ежемесячно доплату к пенсии в размере 500 гривен. Правительство Украины также планирует увеличить пенсию украинцам из категории 75 + уже в 2021 году. Всем пенсионерам от 75 лет ежемесячно будут доплачивать по 400 гривен.