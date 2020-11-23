В столице Беларуси Минске 23 ноября пенсионеры устроили мирный "Марш мудрости". К ним присоединились медики, которые в случае необходимости должны были оказать медицинскую помощь участникам акции. К сожалению, не обошлось без задержаний – силовики "паковали" в автозаки пенсионеров.

Участники марша начали шествие с проспекта Независимости. Об этом сообщает TUT.BY.

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Пенсионеры прошли привычным маршрутом, минуя дом КГБ и ГУМ. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных бусов. После этого участники марша пенсионеров дошли до цирка.

Пенсионеры кричали "Позор!", "Это наш город!" и "Фашисты". В руках участники акции держали бело-красно-белые флаги. Несмотря на мирное настроение митингующих, силовики применили против пенсионеров силу.

На кадрах, которые обнародовали очевидцы, видно, как бабушек и дедушек "пакуют" в автозаки.

"Марш мудрости" в Минске / Фото TUT.BY

Как сообщает "Радыё Свабода", в Гродно состоялась идентичная акция пенсионеров. За протестующими следили сотрудники ОМОНа.

Что происходит в Беларуси: последние новости

Больше трех месяцев белорусы выходят на улицы с акциями протеста против режима Александра Лукашенко. Столько же времени идет борьба между силовиками и протестующими. Обычно протесты обостряются в выходные дни.

с акциями протеста против режима Александра Лукашенко. Столько же времени идет борьба между силовиками и протестующими. Обычно протесты обостряются в выходные дни. 22 ноября в Минске устроили Марш против фашизма. В то же время силовики свезли в центр Минска спецтехнику и автозаки. Еще до старта акций участников начали разгонять и задерживать. Традиционно в ход пошли водометы и другие спецсредства.

В то же время силовики свезли в центр Минска спецтехнику и автозаки. Еще до старта акций участников начали разгонять и задерживать. Традиционно в ход пошли водометы и другие спецсредства. Несмотря на массовые задержания и жестокость со стороны силовиков, количество людей, которые принимали участие в акции, только увеличилось.

Больше о массовых протестах в Беларуси, которые не утихают уже больше 3 месяцев, – читайте по ссылке.