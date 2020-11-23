Пенсионеры в Беларуси устроили "Марш мудрости": не обошлось без задержаний
В столице Беларуси Минске 23 ноября пенсионеры устроили мирный "Марш мудрости". К ним присоединились медики, которые в случае необходимости должны были оказать медицинскую помощь участникам акции. К сожалению, не обошлось без задержаний – силовики "паковали" в автозаки пенсионеров.
Участники марша начали шествие с проспекта Независимости. Об этом сообщает TUT.BY.
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Пенсионеры прошли привычным маршрутом, минуя дом КГБ и ГУМ. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных бусов. После этого участники марша пенсионеров дошли до цирка.
Пенсионеры кричали "Позор!", "Это наш город!" и "Фашисты". В руках участники акции держали бело-красно-белые флаги. Несмотря на мирное настроение митингующих, силовики применили против пенсионеров силу.
На кадрах, которые обнародовали очевидцы, видно, как бабушек и дедушек "пакуют" в автозаки.
"Марш мудрости" в Минске / Фото TUT.BY
Как сообщает "Радыё Свабода", в Гродно состоялась идентичная акция пенсионеров. За протестующими следили сотрудники ОМОНа.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Больше трех месяцев белорусы выходят на улицы с акциями протеста против режима Александра Лукашенко. Столько же времени идет борьба между силовиками и протестующими. Обычно протесты обостряются в выходные дни.
- 22 ноября в Минске устроили Марш против фашизма. В то же время силовики свезли в центр Минска спецтехнику и автозаки. Еще до старта акций участников начали разгонять и задерживать. Традиционно в ход пошли водометы и другие спецсредства.
- Несмотря на массовые задержания и жестокость со стороны силовиков, количество людей, которые принимали участие в акции, только увеличилось.
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