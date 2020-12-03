Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, в котором предлагают снять возрастные ограничения для работы госслужащих. Также депутаты сократили сроки подачи замечаний и предложений ко второму чтению.

На заседании парламента 3 декабря 2020 года за такое решение проголосовали 260 народных избранников, сообщает 24 канал.

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В законопроекте предлагают исключить пункт о том, что лицо, достигшее 65 лет, не может занимать государственную должность. Также он предусматривает назначение таких лиц на 1 год государственной службы с правом повторного назначения без обязательного ежегодного проведения конкурса.

Условия будут действительными пока госслужащий не достигнет 70 лет.

Как на закон отреагировали депутаты

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что принятие такого законопроекта обеспечит эффективную работу государственных органов. Также это поможет внедрить "гибкий подход в урегулировании предельного возраста государственной службы".

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Депутат Тарас Батенко от группы "За майбутнє" рассказал, что они готовы поддержать проект закона лишь в первом чтении. По его словам, такие нововведения могут побудить молодежь ехать за границу.

В то же время нардеп от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко вспомнил случай с возвращением Витольда Фокина. Он отметил, что сейчас власти ищут "взрослых".

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Положительно отозвалась о таком законопроекте депутат от партии "Батькивщина" Алена Шкрум. Она заявила, что властям необходимы опытные и профессиональные работники.

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