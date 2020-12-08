Джо Байден намерен назначить министром обороны афроамериканца и генерала в отставке Ллойда Остина. Если он возглавит Пентагон, то станет первым афроамериканцем на этом посту.

О том, что Ллойд Остин может возглавить армию Соединенных Штатов, сообщают сразу несколько СМИ – CNN и Politico.

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Оба издания ссылаются на источники, знакомые с ходом переговоров. Согласно им, Байден сделал Остину соответствующее предложение, а тот его принял.

Отмечается, что если Остин возглавит Пентагон, то станет первым афроамериканцем на этом посту. Он – бывший глава Центрального командования США. Из армии уволился в 2016 году.

К слову, ранее о возможном назначении Остина главой американской армии сообщало издание Axios.

Каких еще кандидатов на должность рассматривали

экс-министра внутренней безопасности Джеха Джонсона;

сенатора от Иллинойса и подполковника в отставке Тэмми Дакуорта;

бывшую заместительницу главы Пентагона во времена Барака Обамы Мишель Флурной.

Справка. Сейчас исполняющим обязанности министра обороны США является Кристофер Миллер. Недавно он сменил на посту Марка Эспера, который подал в отставку.