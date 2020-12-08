Пентагон впервые может возглавить афроамериканец, – СМИ
Джо Байден намерен назначить министром обороны афроамериканца и генерала в отставке Ллойда Остина. Если он возглавит Пентагон, то станет первым афроамериканцем на этом посту.
О том, что Ллойд Остин может возглавить армию Соединенных Штатов, сообщают сразу несколько СМИ – CNN и Politico.
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Оба издания ссылаются на источники, знакомые с ходом переговоров. Согласно им, Байден сделал Остину соответствующее предложение, а тот его принял.
Отмечается, что если Остин возглавит Пентагон, то станет первым афроамериканцем на этом посту. Он – бывший глава Центрального командования США. Из армии уволился в 2016 году.
К слову, ранее о возможном назначении Остина главой американской армии сообщало издание Axios.
Каких еще кандидатов на должность рассматривали
- экс-министра внутренней безопасности Джеха Джонсона;
- сенатора от Иллинойса и подполковника в отставке Тэмми Дакуорта;
- бывшую заместительницу главы Пентагона во времена Барака Обамы Мишель Флурной.
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