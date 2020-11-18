Переаттестации полицейских в Кагарлыке не было, некоторых повысили, – нардеп
Полицейским из Кагарлыка провели не переаттестацию, а опрос. Уволили только подозреваемых, зато большинство сотрудников Кагарлыкского отделения перевели в Обуховский. Часть из них даже повысили.
Когда эта история получила огласку, профильный комитет Рады собрался на внеочередное заседание в закрытом режиме. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Андрей Осадчук, народный депутат "Голоса"
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Туда, по его словам, вызвали представителей ГБР и прокуратуры. Национальная полиция, а также министр внутренних дел Аваков отреагировали на это якобы нормально: сказали, что все будут уволены, а участок в Кагарлыке ликвидируют.
"Другие работники не могли не знать о способах работы своих коллег. В Кагарлыке, если я не ошибаюсь, работало до 70 человек. Мы понимаем, что это был случай не только с пострадавшей Нелей. Следствие уже установило, что случаев издевательства было много", – отметил Осадчук.
Нам обещали, что по меньшей мере всех уволят. По состоянию на сегодня произошло все совсем не так. Уволили и фактически привлекли к ответственности только непосредственных исполнителей,
– подчеркнул он.
И добавил, что только в результате огромного давления нардепов, общественных активистов и адвокатов, которые бесплатно оказывают помощь пострадавшей, предъявили подозрение еще и руководителю отделения.
Всех остальных, отметил депутат, не уволили. "Переаттестация" произошла очень формально, она была больше похожа на опрос. Кагарлыкский участок юридически ликвидировали, но на самом деле его просто перевели в Обуховский. Все люди оттуда продолжают работать в Нацполиции.
"Рассчитываю на то, что непосредственные исполнители будут наказаны и привлечены к ответственности. Мы с адвокатами сделаем для этого все, что от нас зависит. Это должно быть показательно для всей системы МВД. Надеюсь, суд сможет начать слушания еще до конца 2020 года", – подытожил он.
Преступления правоохранителей в Кагарлыке: что известно
- В ночь на 24 мая правоохранители применяли пытки к 25-летней Неле Погребицкой, которую пригласили в участок в качестве свидетеля по делу о краже имущества.
- Женщину били, насиловали, надевали противогаз, наручники и даже стреляли над ее головой из табельного оружия, чтобы запугать.
- В это время в участке находился еще один задержанный. Чтобы тот молчал, полицейские били его по голове дубинками, ставили на колени.
- Остальные полицейские Кагарлыкского участка, несмотря на крики о помощи и выстрелы, никоим образом не отреагировали.
- Следствие установило, что кагарлыкские полицейские ранее применяли электрический ток, пытали и принудительно перевозили людей в багажнике автомобиля, били их в лесу, чтобы получить показания.
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