Полицейским из Кагарлыка провели не переаттестацию, а опрос. Уволили только подозреваемых, зато большинство сотрудников Кагарлыкского отделения перевели в Обуховский. Часть из них даже повысили.

Когда эта история получила огласку, профильный комитет Рады собрался на внеочередное заседание в закрытом режиме. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Андрей Осадчук, народный депутат "Голоса"

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Туда, по его словам, вызвали представителей ГБР и прокуратуры. Национальная полиция, а также министр внутренних дел Аваков отреагировали на это якобы нормально: сказали, что все будут уволены, а участок в Кагарлыке ликвидируют.

"Другие работники не могли не знать о способах работы своих коллег. В Кагарлыке, если я не ошибаюсь, работало до 70 человек. Мы понимаем, что это был случай не только с пострадавшей Нелей. Следствие уже установило, что случаев издевательства было много", – отметил Осадчук.

Нам обещали, что по меньшей мере всех уволят. По состоянию на сегодня произошло все совсем не так. Уволили и фактически привлекли к ответственности только непосредственных исполнителей,

– подчеркнул он.

И добавил, что только в результате огромного давления нардепов, общественных активистов и адвокатов, которые бесплатно оказывают помощь пострадавшей, предъявили подозрение еще и руководителю отделения.

Справка. По данным следствия, экс-руководитель Кагарлыкского отделения полиции знал о преступных действиях подчиненных, но не сообщил об этом и не остановил их.

Всех остальных, отметил депутат, не уволили. "Переаттестация" произошла очень формально, она была больше похожа на опрос. Кагарлыкский участок юридически ликвидировали, но на самом деле его просто перевели в Обуховский. Все люди оттуда продолжают работать в Нацполиции.

"Рассчитываю на то, что непосредственные исполнители будут наказаны и привлечены к ответственности. Мы с адвокатами сделаем для этого все, что от нас зависит. Это должно быть показательно для всей системы МВД. Надеюсь, суд сможет начать слушания еще до конца 2020 года", – подытожил он.

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