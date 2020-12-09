В Харьковском городском совете 9 декабря проходит первая сессия VIII созыва. Пикетчики установили перед мэрией мусорный бак с фотографиями депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" и "Партии Шария".

Инициаторами являются организации "Правый сектор" и "Фрайкор". Об этом сообщает "Суспільне".

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На мусорном баке пикетчики разместили фото депутатов

Андрея Лесика, Андрея Спасского (ОПЗЖ);

Никиты Роженко ("Партия Шария").



Снимки депутатов на баке для мусора / Фото "Суспільного"

Лидер харьковского "Правого сектора" Юрий Лихота уточнил, что акция предупредительная, "охотиться" на депутатов протестующие не намерены.

Предупреждаем, что Харьков – это Украина. Мы сделаем так, что если они будут дерибанить бюджет, у них будет гореть под ногами земля,

– отметил Лихота.

В протесте также принимают участие участники Союза ветеранов АТО и организации "Традиция и порядок".

Перед участниками пикета выступил депутат горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Корсунов. По его словам, "ЕС" должен стать "предохранителем реваншистским, сепаратистским силам".

Что говорят депутаты с фото

Андрей Лесик прокомментировал ситуацию, заявив, что не понимает, в чем дело.

"Это какое-то дежавю. 5 лет назад было то же самое. Что им сегодня не нравится? Только новая сессия. Позиция наша – за здоровую конкуренцию и здравый смысл", - заявил Лесик.

При этом Никита Роженко свою позицию относительно высказываний протестующих не озвучил.

Обратите внимание! В 10: 00 9 декабря в Харькове началась Первая сессия городского совета VIII созыва. Проходит заседание без избранного мэра Геннадия Кернеса. В то же время под стенами органа с утра продолжается митинг "горсовет без ваты".