Перед Харьковским горсоветом установили мусорный бак со снимками 3 депутатов: фото
В Харьковском городском совете 9 декабря проходит первая сессия VIII созыва. Пикетчики установили перед мэрией мусорный бак с фотографиями депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" и "Партии Шария".
Инициаторами являются организации "Правый сектор" и "Фрайкор". Об этом сообщает "Суспільне".
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На мусорном баке пикетчики разместили фото депутатов
- Андрея Лесика, Андрея Спасского (ОПЗЖ);
- Никиты Роженко ("Партия Шария").
Снимки депутатов на баке для мусора / Фото "Суспільного"
Лидер харьковского "Правого сектора" Юрий Лихота уточнил, что акция предупредительная, "охотиться" на депутатов протестующие не намерены.
Предупреждаем, что Харьков – это Украина. Мы сделаем так, что если они будут дерибанить бюджет, у них будет гореть под ногами земля,
– отметил Лихота.
В протесте также принимают участие участники Союза ветеранов АТО и организации "Традиция и порядок".
Перед участниками пикета выступил депутат горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Корсунов. По его словам, "ЕС" должен стать "предохранителем реваншистским, сепаратистским силам".
Что говорят депутаты с фото
Андрей Лесик прокомментировал ситуацию, заявив, что не понимает, в чем дело.
"Это какое-то дежавю. 5 лет назад было то же самое. Что им сегодня не нравится? Только новая сессия. Позиция наша – за здоровую конкуренцию и здравый смысл", - заявил Лесик.
При этом Никита Роженко свою позицию относительно высказываний протестующих не озвучил.
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