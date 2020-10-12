Азербайджан в сентябре 2020 года стал главным импортером военной техники из Турции – одного из крупнейших экспортеров в этой сфере. Вероятно, это связано с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, которое началось именно в конце сентября.

О том, что Азербайджан стал главным импортером турецкой оборонной и авиационной техники, сообщает издание Anadolu со ссылкой на Союз экспортеров Турции.

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Всего в сентябре 2020 года Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на 1,6 миллиарда долларов. Главный импортер Азербайджан закупил ее на более 77 миллионов долларов.

Для сравнения, Оман, который идет вторым, импортировал продукцию на почти 63 миллиона долларов, а третьи в списке Соединенные Штаты Америки – на чуть более 62 миллиона.

Стоит отметить, что нарастание импорта Азербайджаном произошло именно в месяц, когда началось обострение в Нагорном Карабахе. Ведь за 9 месяцев 2020 года главным импортером являются США, которые закупили продукцию Турции на более 531 миллиона долларов.