Суд в Киеве 8-9 октября продолжил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Этот этап касается прежде всего подозреваемых в организации нападения – Владислава Мангера и Алексея Левина. Во время заседания появились интересные детали, которые связывают одного из нападавших с Екатериной Гандзюк еще задолго до покушения.

Трансляцию судебного заседания по делу Мангера и Левина вели на странице иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", пишет 24 канал.

К слову Заказчиком убийства Гандзюк был Мангер, – фигурант дела Павловский

Показания нападавшего на Гандзюк

Здесь говорится о Владимире Васяновиче. Мужчина сейчас отбывает наказание именно за участие в убийстве Екатерины Гандзюк. В июне 2019 года ему назначили 4 года заключения.

Теперь он признается в содеянном, но уверяет, что его участие заключалось лишь в том, что он привозил и увозил других исполнителей нападения на место преступления.

Кроме того, он признался, что Сергей Торбин, один из организаторов убийства, обещал исполнителям денежное вознаграждение. За избиение Екатерины Гандзюк обещали 4 тысячи долларов на всех, а за обливание кислотой – 2 тысячи.

Однако, по его словам, Торбин был настолько доволен выполненным нападением, что заплатил исполнителям за обливание кислотой 4 тысячи долларов – вдвое больше, чем обещал. Мужчина признается: согласился на это, вероятнее всего, именно из-за денег.

Что связывало Васяновича и Гандзюк до нападения

В этой части уже всплывает прошлое Владимира Васяновича, ведь он – бывший доброволец, участник АТО в составе 5 батальона ДУК "Правый сектор". Екатерина Гандзюк была волонтером.

Отец погибшей активистки Виктор Гандзюк на суде спросил у Васяновича, знал ли он о том, что когда тому оторвало ногу на фронте, деньги для его протеза собирала именно Катя – женщина, на которую он впоследствии осуществил нападение. Мужчина заверил, что не знал этого.

Бывший атовец рассказал, что Сергей Торбин, подстрекая знакомых к нападению, уверял, что Екатерина Гандзюк – сепаратистка, которая в 2014 году активно поддерживала "Антимайдан".