Перед смертью Гандзюк собирала деньги на протез одному из будущих нападавших
Суд в Киеве 8-9 октября продолжил рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Этот этап касается прежде всего подозреваемых в организации нападения – Владислава Мангера и Алексея Левина. Во время заседания появились интересные детали, которые связывают одного из нападавших с Екатериной Гандзюк еще задолго до покушения.
Трансляцию судебного заседания по делу Мангера и Левина вели на странице иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", пишет 24 канал.
К слову Заказчиком убийства Гандзюк был Мангер, – фигурант дела Павловский
Показания нападавшего на Гандзюк
Здесь говорится о Владимире Васяновиче. Мужчина сейчас отбывает наказание именно за участие в убийстве Екатерины Гандзюк. В июне 2019 года ему назначили 4 года заключения.
Теперь он признается в содеянном, но уверяет, что его участие заключалось лишь в том, что он привозил и увозил других исполнителей нападения на место преступления.
Кроме того, он признался, что Сергей Торбин, один из организаторов убийства, обещал исполнителям денежное вознаграждение. За избиение Екатерины Гандзюк обещали 4 тысячи долларов на всех, а за обливание кислотой – 2 тысячи.
Однако, по его словам, Торбин был настолько доволен выполненным нападением, что заплатил исполнителям за обливание кислотой 4 тысячи долларов – вдвое больше, чем обещал. Мужчина признается: согласился на это, вероятнее всего, именно из-за денег.
Что связывало Васяновича и Гандзюк до нападения
В этой части уже всплывает прошлое Владимира Васяновича, ведь он – бывший доброволец, участник АТО в составе 5 батальона ДУК "Правый сектор". Екатерина Гандзюк была волонтером.
Отец погибшей активистки Виктор Гандзюк на суде спросил у Васяновича, знал ли он о том, что когда тому оторвало ногу на фронте, деньги для его протеза собирала именно Катя – женщина, на которую он впоследствии осуществил нападение. Мужчина заверил, что не знал этого.
Бывший атовец рассказал, что Сергей Торбин, подстрекая знакомых к нападению, уверял, что Екатерина Гандзюк – сепаратистка, которая в 2014 году активно поддерживала "Антимайдан".
Что известно о Владимире Васяновиче?
Мужчине 25 лет и он родом из Житомира. Был участником Революции Достоинства, а затем добровольцем ушел на фронт вместе с "Правым сектором". Служил разведчиком.
Васянович участвовал в боях за Авдеевку, Саур-Могилу, Пески и Донецкий аэропорт. Он потерял левую ногу в результате подрыва на фугасе, когда выводил разведывательную группу из шахты "Бутовка".
Награжден государственным орденом "За заслуги" 3 степени, а также негосударственной наградой "Народный герой Украины".