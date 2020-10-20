Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поездку народных депутатов от "Слуги народа" на Донбасс. Около 120 "слуг" планируют посетить зону ООС уже 21 октября.

Президент также подчеркнул, что во время визитов в Украину зарубежных лидеров он приглашает их именно в Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде: главное из речи президента

Владимир Зеленский подчеркнул, что вместе с ним Донбасс посещали уже бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, а также ряд послов.

Рад, что завтра на Донбасс поедут и 120 народных депутатов. Не в Турцию или на Мальдивы, как когда-то – депутаты поедут на передовую,

- заявил глава государства.

Он подчеркнул, что на передовой народные избранники смогут пообщаться с военными и местными жителями и услышать о реальной ситуации там от них, а не из социальных сетей.

"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются регулярным преследованиям – мир не должен забывать о Крыме", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Послание Владимира Зеленского к Верховной Раде: смотрите видео