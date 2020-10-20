"На передовую – не на Мальдивы": более 100 "слуг" едут на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поездку народных депутатов от "Слуги народа" на Донбасс. Около 120 "слуг" планируют посетить зону ООС уже 21 октября.
Президент также подчеркнул, что во время визитов в Украину зарубежных лидеров он приглашает их именно в Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает 24 канал.
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Владимир Зеленский подчеркнул, что вместе с ним Донбасс посещали уже бывший председатель Европейского Совета Дональд Туск, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, а также ряд послов.
Рад, что завтра на Донбасс поедут и 120 народных депутатов. Не в Турцию или на Мальдивы, как когда-то – депутаты поедут на передовую,
- заявил глава государства.
Он подчеркнул, что на передовой народные избранники смогут пообщаться с военными и местными жителями и услышать о реальной ситуации там от них, а не из социальных сетей.
"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются регулярным преследованиям – мир не должен забывать о Крыме", – подчеркнул Владимир Зеленский.
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